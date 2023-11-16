mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Прокуратура Башкирии выступила против смягчения приговора министрам правительства

Прокуратура Башкирии выступила против смягчения приговора министрам правительства

16 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Прокуратура Башкирии обратится в Верховный суд республики с кассационным представлением по поводу приговора, вынесенного в отношении вице-премьера Башкирии Бориса Беляева, министра ЖКХ республики, министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиля Сафина, экс-замглавы администрации Кумертау Юрия Курова и начальника отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурата Бикимбетова.

Напомним, сегодня Верховный Суд Башкирии принял решение о смягчении наказания для обвиняемых. Апелляция переквалифицировала преступления чиновников на превышение полномочий, которое привело к серьезным нарушениям прав и законных интересов граждан, организаций и интересов общества или государства, согласно части 1 статьи 286 УК РФ.

Соответственно, Кучарбаев был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, а Беляеву назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы. Остальные фигуранты дела условно осуждены к лишению свободы на 2 года, с испытательным сроком в полгода, и были освобождены из-под стражи прямо в зале суда.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Прокуратура#Суд#Верховный суд#Приговор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
Верховный суд Башкирии уменьшил тюремный срок двум осужденным министрам правительства
Сегодня, 08:48
Срочно. Чиновница из Башкирии прокомментировала обыски у неё в квартире
Сегодня, 03:43
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
14 ноября, 12:42
Когда в Башкирию придут настоящие морозы
Вчера, 07:53
Самое старое здание Уфы: История и тайны Демидовского особняка
Вчера, 10:32
Из Уфы на выходные: 21 место в Башкирии, которое стоит посетить, и летом, и зимой
Вчера, 08:48