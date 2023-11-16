Прокуратура Башкирии выступила против смягчения приговора министрам правительства

Соответственно, Кучарбаев был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, а Беляеву назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы. Остальные фигуранты дела условно осуждены к лишению свободы на 2 года, с испытательным сроком в полгода, и были освобождены из-под стражи прямо в зале суда.