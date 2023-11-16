Прокуратура Башкирии выступила против смягчения приговора министрам правительства

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Прокуратура Башкирии обратится в Верховный суд республики с кассационным представлением по поводу приговора, вынесенного в отношении вице-премьера Башкирии Бориса Беляева, министра ЖКХ республики, министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиля Сафина, экс-замглавы администрации Кумертау Юрия Курова и начальника отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурата Бикимбетова.
Напомним, сегодня Верховный Суд Башкирии принял решение о смягчении наказания для обвиняемых. Апелляция переквалифицировала преступления чиновников на превышение полномочий, которое привело к серьезным нарушениям прав и законных интересов граждан, организаций и интересов общества или государства, согласно части 1 статьи 286 УК РФ.
Соответственно, Кучарбаев был приговорен к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении, а Беляеву назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы. Остальные фигуранты дела условно осуждены к лишению свободы на 2 года, с испытательным сроком в полгода, и были освобождены из-под стражи прямо в зале суда.