Поджог военкомата, нападение медведя и новая должность мэра Уфы

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Published Сегодня, 16:49
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Ратмир Мавлиев был избран вице-президентом Союза российских городов на заседании, которое прошло в Екатеринбурге. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в администрации Уфы. В Союз российских городов входит 91 город, в том числе и Уфа, которая присоединилась к организации 13 марта 1991 года. Члены Союза активно обмениваются опытом в таких сферах, как законодательство, социальная и экономическая политика, а также культурная сфера. В рамках Союза также был создан экспертный совет, состоящий из 12 тематических офисов, включающих в себя такие направления, как «Прогрессивное ЖКХ, Международные отношения, Муниципальный контроль, Муниципальный бюджет, Вода и городская экология» и другие.
В Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении (ЧНГКМ) произошел случай нападения медведя на вахтовика из Башкирии. Инцидент произошел в рабочем поселке, где двое мужчин находились в курилке. Внезапно они услышали лай собак, что заставило работников понять, что медведь-шатун ищет пищу и приближается к людям. Тем временем один из вахтовиков из Уфы вышел из своего вагончика, где проживают работники в Чаяндинске. Не успев заметить дикого зверя, уфимец стал жертвой нападения медведя, который мощной лапой нанес ему удар по голове. В дополнение к этому, медведь также нанес ранение на второго сотрудника.
Сегодня Верховный Суд Башкирии принял решение об изменении наказания для обвиняемых, признав преступления чиновников как превышение полномочий, повлекшее существенные нарушения прав и законных интересов граждан, организаций, а также интересов общества и государства, согласно части 1 статьи 286 УК РФ. В результате, Кучарбаев получил приговор на 3 года в колонии-поселении, а Беляеву назначено 2 года лишения свободы. Остальные участники дела были приговорены к 2 годам условного лишения свободы с испытательным сроком в полгода и были освобождены из зала суда. Позже стало известно, что прокуратура Башкирии намерена обратиться в Верховный суд республики с кассационным представлением в связи с несогласием по поводу смягчения приговора.
Военкомат в Демском районе Уфы стал объектом попытки поджога, совершенной неизвестными лицами. Инцидент произошел на улице Левитана рано утром. По фрагментам видеозаписи можно сделать вывод, что подозреваемые подложили взрывчатку, похожую на петарду, под решетку оконной рамы. Камера домофона в подъезде соседнего дома запечатлела момент взрыва. После этого преступники скрылись. Пожара не произошло, однако петарда разбила окно и нанесла некоторые повреждения деревянной оконной раме. Mkset обратился в пресс-службу МВД с просьбой о предоставлении комментария по данному инциденту. Ведомство отказалось комментировать произошедшее.
Тимур Махаметьянов, бывший председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству в Башкирии, был назначен исполняющим обязанности руководителя республиканского управления Ространснадзора. Его работа в министерстве транспорта не раз вызывала критику со стороны главы Башкирии Радия Хабирова. На его место в комитете был выбран Сергей Мережко, который был избран в Госсобрание республики.
Мухаметьянов, который с 2017 года возглавлял госкомитет, в апреле 2020 года принял должность советника Радия Хабирова по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и ЖКХ. В 2021 году он перешел работать в Минтранс России.