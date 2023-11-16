Поджог военкомата, нападение медведя и новая должность мэра Уфы

Ратмир Мавлиев был избран вице-президентом Союза российских городов на заседании, которое прошло в Екатеринбурге. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщили в администрации Уфы. В Союз российских городов входит 91 город, в том числе и Уфа, которая присоединилась к организации 13 марта 1991 года. Члены Союза активно обмениваются опытом в таких сферах, как законодательство, социальная и экономическая политика, а также культурная сфера. В рамках Союза также был создан экспертный совет, состоящий из 12 тематических офисов, включающих в себя такие направления, как «Прогрессивное ЖКХ, Международные отношения, Муниципальный контроль, Муниципальный бюджет, Вода и городская экология» и другие.