В Башкирии нашли нарушения при благоустройстве парка Победы

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
В парке Победы села Чекмагуш в Башкирии выявлены нарушения по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает прокуратура региона. Контракт на благоустройство прогулочной аллеи в парке был заключен в марте администрацией Чекмагушевского сельсовета с компанией «РефСтройПроект».
Однако подрядчик не смог завершить работы в установленные сроки, включая монтаж брусчатки, асфальтирование и установку тротуарных, дорожных бордюров. Задержка составила более месяца. В результате, должностное лицо подрядной организации было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 30 тысяч рублей.
Работы были завершены после вмешательства прокуратуры.