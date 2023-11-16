В Башкирии нашли нарушения при благоустройстве парка Победы

Однако подрядчик не смог завершить работы в установленные сроки, включая монтаж брусчатки, асфальтирование и установку тротуарных, дорожных бордюров. Задержка составила более месяца. В результате, должностное лицо подрядной организации было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 30 тысяч рублей.

Работы были завершены после вмешательства прокуратуры.