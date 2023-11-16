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Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

В Башкирии нашли нарушения при благоустройстве парка Победы

В Башкирии нашли нарушения при благоустройстве парка Победы

16 ноября 2023, 12:54
Фото: 1MI
Об этом сообщает прокуратура региона.

В парке Победы села Чекмагуш в Башкирии выявлены нарушения по нацпроекту «Жилье и городская среда», сообщает прокуратура региона. Контракт на благоустройство прогулочной аллеи в парке был заключен в марте администрацией Чекмагушевского сельсовета с компанией «РефСтройПроект».

Однако подрядчик не смог завершить работы в установленные сроки, включая монтаж брусчатки, асфальтирование и установку тротуарных, дорожных бордюров. Задержка составила более месяца. В результате, должностное лицо подрядной организации было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 30 тысяч рублей.
Работы были завершены после вмешательства прокуратуры.

#Общество#Башкирия#Благоустройство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Парк
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