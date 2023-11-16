Под Уфой может появиться мусорный полигон. Жители бьют тревогу

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:37
Возле деревни Сергеевки в Уфимском районе может возобновить работу мусорный полигон. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Ельников.
По его словам, действующий полигон в селе Черкассы не справляется с нагрузкой. Необходимость строительства нового объекта он аргументировал также многочисленными жалобами населения — по его словам, в администрацию с начала года поступило 200 обращений из-за переполненности мусорных контейнеров. Чиновник считает, что объект будет соответствовать требованиям экологической безопасности и комфорта.
Полигон ТБО в Сергеевке существует не первый год. Сейчас он представляет собой огромную свалку без сортировки мусора, с горами разнородного хлама и распространением отходов за границы объекта.
В прошлом году прокуратура через суд добилась закрытия объект, а Хозяйственное управление Уфимского района привлечено к административной ответственности за несоблюдение экологических норм. В ведомстве отмечали, что сортировка отходов на полигоне не производилась, мусор складировался несмотря на переполненность полигона, принимаемые отходы не соответствовали лицензии полигона.
С желанием Николая Ельникова не согласны граждане. Одни считают, что свалка находится слишком близко к населённым пунктам, из-за чего «испарения» ветрами будут доноситься до Миловки, Затона, Дёмы и Михайловки. Другие увидели в инициативе продвижение желаний операторов по вывозу мусора сократить расходы на топливо. Жители считают, что перед строительством полигона чиновники должны были спросить мнение населения ближайших сёл, деревень, собственников садовых участков.
На севере Башкирии ситуация близка к критической. Жители Мишкинского района считают, что полигон, ставший «межрайонной свалкой», отравляет жизнь населению. На 16 ноября власти назначили встречу граждан и чиновников по вопросу функционирования полигона. Но ест загвоздка — встречу назначили на 14:30, разгар рабочего дня.