Под Уфой может появиться мусорный полигон. Жители бьют тревогу

С желанием Николая Ельникова не согласны граждане. Одни считают, что свалка находится слишком близко к населённым пунктам, из-за чего «испарения» ветрами будут доноситься до Миловки, Затона, Дёмы и Михайловки. Другие увидели в инициативе продвижение желаний операторов по вывозу мусора сократить расходы на топливо. Жители считают, что перед строительством полигона чиновники должны были спросить мнение населения ближайших сёл, деревень, собственников садовых участков.