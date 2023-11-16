mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:20

Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

Новую школу искусств на юге Сахалина сдадут в августе 2024 года

Новую школу искусств на юге Сахалина сдадут в августе 2024 года

16 ноября 2023, 07:20
Фото: Правительство Сахалинской области
В Южно-Сахалинске к концу следующего лета появится еще одна школа искусств. Учреждение дополнительного образования возводят в планировочном районе Луговое. Проект удалось реализовать при поддержке правительства Сахалинской области.

Мэр островной столицы Сергей Надсадин проверил, как продвигаются работы на строительной площадке. Подрядчик уже приступил к обустройству энерго- и инженерных сетей, а также системы вентиляции. Началась установка пожарной и охранной сигнализаций. На зимний сезон запланировали основной объем отделочных работ, а также монтаж внутренних перегородок здания. Весной 2024 года строители приступят к благоустройству прилегающей территории. Как доложил главе города главный инженер подрядной организации ООО «Остов» Владимир Гвон, специалисты работают без отставаний от графика.

Фото: Правительство Сахалинской области

Школа искусств — знаковый объект для планировочного района Луговое и всего Южно-Сахалинска. Ход работ находится на особом контроле заказчика — управления капитального строительства, так как в холодное время года подрядчику предстоит выполнить большой объем работ. Особенно важно уделить внимание вопросам благоустройства прилегающей территории. Школа расположена в центре крупного жилого микрорайона, поэтому летом здесь проведут ремонт близлежащих дворов.

С северной стороны будущей школы искусств сейчас находится пустырь. Градоначальник поручил разбить там сквер, где воспитанники учреждения смогут посещать занятия в теплое время года, а также отдыхать. Эскизы будущего общественного пространства уже разработали.

Фото: Правительство Сахалинской области

«Безусловно, все наши усилия совместно с правительством Сахалинской области и губернатором Валерием Лимаренко нацелены на сохранение темпов по обустройству комфортной городской среды в Южно-Сахалинске. Это те задачи, которые нам ставит наш лидер — президент России Владимир Путин», — подчеркнул Сергей Надсадин.

По проекту школа искусств разместится в четырехэтажном здании, общая площадь которого составит более 2,3 тысячи кв. м. Помимо учебных классов, здесь появится актовый зал на 135 мест, библиотека, мастерские и помещения для творческих занятий. Учреждение дополнительного образования примет 230 детей.

Подпишитесь
Срочно. Чиновница из Башкирии прокомментировала обыски у неё в квартире
Сегодня, 03:43
. Обыски у Яны Гайдук прокомментировали в пресс-службе Госкомитета по делам молодежи
Вчера, 10:23
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
14 ноября, 12:42
Когда в Башкирию придут настоящие морозы
Вчера, 07:53
Самое старое здание Уфы: История и тайны Демидовского особняка
Вчера, 10:32
Из Уфы на выходные: 21 место в Башкирии, которое стоит посетить, и летом, и зимой
Вчера, 08:48