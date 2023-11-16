mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:45

Published Сегодня, 13:45

Modified Сегодня, 13:47

Updated Сегодня, 13:47

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил новую должность

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил новую должность

16 ноября 2023, 13:45
Фото: https://vk.com/ratmir.mavliev
Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Вице-президентом Союза российских городов в Екатеринбурге на общем собрании был избран мэр Уфы, Ратмир Мавлиев.

Союз российских городов существует уже почти 33 года и представляет интересы 91 города России. Уфа, являющаяся одним из инициаторов создания этой организации, присоединилась к ней 13 марта 1991 года. Союз российских городов является важной площадкой для апробации новых инициатив в сферах законодательства, социально-экономического развития и культуры муниципалитетов страны. Также Союз российских городов получил признание за свою работу в этой области.

В Союзе был создан экспертный совет, который стал первым в стране, организовав свою работу в формате проектных офисов. В настоящее время в его составе находится 12 офисов: «Прогрессивное ЖКХ, Международные отношения, Муниципальный контроль, Муниципальный бюджет, Вода и городская экология» и другие.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Мэр#Мэр Уфы#Виалина Ахсанова#Уфимская мэрия
Подпишитесь
Экс-министр отвечавший за транспортную реформу в Башкирии возглавил Ространснадзор РБ
Сегодня, 11:59
Верховный суд Башкирии уменьшил тюремный срок двум осужденным министрам правительства
Сегодня, 08:48
«Заниматься фигнёй»: глава Госкоммолодежи Башкирии недовольна обысками дома
Сегодня, 03:43
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
14 ноября, 12:42
Самое старое здание Уфы: История и тайны Демидовского особняка
Вчера, 10:32
Из Уфы на выходные: 21 место в Башкирии, которое стоит посетить, и летом, и зимой
Вчера, 08:48