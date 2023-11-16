Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил новую должность

Союз российских городов существует уже почти 33 года и представляет интересы 91 города России. Уфа, являющаяся одним из инициаторов создания этой организации, присоединилась к ней 13 марта 1991 года. Союз российских городов является важной площадкой для апробации новых инициатив в сферах законодательства, социально-экономического развития и культуры муниципалитетов страны. Также Союз российских городов получил признание за свою работу в этой области.