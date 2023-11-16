Мэр Уфы Ратмир Мавлиев получил новую должность

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
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Updated Сегодня, 13:47
Вице-президентом Союза российских городов в Екатеринбурге на общем собрании был избран мэр Уфы, Ратмир Мавлиев.
Союз российских городов существует уже почти 33 года и представляет интересы 91 города России. Уфа, являющаяся одним из инициаторов создания этой организации, присоединилась к ней 13 марта 1991 года. Союз российских городов является важной площадкой для апробации новых инициатив в сферах законодательства, социально-экономического развития и культуры муниципалитетов страны. Также Союз российских городов получил признание за свою работу в этой области.
В Союзе был создан экспертный совет, который стал первым в стране, организовав свою работу в формате проектных офисов. В настоящее время в его составе находится 12 офисов: «Прогрессивное ЖКХ, Международные отношения, Муниципальный контроль, Муниципальный бюджет, Вода и городская экология» и другие.