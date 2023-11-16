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Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обрушения дома в Астрахани

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обрушения дома в Астрахани

16 ноября 2023, 19:40
Фото: 1MI
Глава Следственного комитета РФ распорядился возбудить уголовное дело после обрушения нескольких подъездов пятиэтажки в Астрахани.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», об этом сообщается на официальном канале ведомства.

Согласно сообщению, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После трагедии в Астрахани в город были направлены криминалисты из центрального аппарата для проведения тщательной и точной проверки. Обрушение дома произошло в пятиэтажке в Кировском районе Астрахани.

Есть жертвы. Пока известно об одной погибшей. Еще несколько человек пропали без вести.

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