Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обрушения дома в Астрахани

Согласно сообщению, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После трагедии в Астрахани в город были направлены криминалисты из центрального аппарата для проведения тщательной и точной проверки. Обрушение дома произошло в пятиэтажке в Кировском районе Астрахани.