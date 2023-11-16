Глава СК России поручил возбудить уголовное дело после обрушения дома в Астрахани

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», об этом сообщается на официальном канале ведомства.
Согласно сообщению, Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. После трагедии в Астрахани в город были направлены криминалисты из центрального аппарата для проведения тщательной и точной проверки. Обрушение дома произошло в пятиэтажке в Кировском районе Астрахани.
Есть жертвы. Пока известно об одной погибшей. Еще несколько человек пропали без вести.