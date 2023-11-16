Экс-министр отвечавший за транспортную реформу в Башкирии возглавил Ространснадзор РБ

Тимур Мухаметьянов, бывший председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству в Башкирии, был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя республиканского управления Ространснадзора. В свою очередь, Сергей Мережко, который был избран в Госсобрание республики, заменил его на этой должности. Об этом информирует телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».