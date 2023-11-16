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Экс-министр отвечавший за транспортную реформу в Башкирии возглавил Ространснадзор РБ

Экс-министр отвечавший за транспортную реформу в Башкирии возглавил Ространснадзор РБ

16 ноября 2023, 11:59
Фото: https://vk.com/mukhametyanovtr
Работа Тимура Махаметьянова в минтрансе неоднократно вызывала резкую критику со стороны главы Башкирии Радия Хабирова.

Тимур Мухаметьянов, бывший председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству в Башкирии, был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя республиканского управления Ространснадзора. В свою очередь, Сергей Мережко, который был избран в Госсобрание республики, заменил его на этой должности. Об этом информирует телеграм-канал «Подслушано в Башкирии».

Мухаметьянов возглавлял госкомитет с 2017 года, но в апреле 2020 года он стал советником Радия Хабирова по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и ЖКХ. В 2021 году он перешел работать в Минтранс России.

#Общество#Башкирия#Уфа#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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