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Updated Сегодня, 03:45

Глава Госкомитета по молодёжной политике Башкирии назвала обыски провокацией

Чиновница из Башкирии прокомментировала обыски у неё в квартире

16 ноября 2023, 03:43
Фото: vk.com

Глава Госкомитета по молодёжной политике Башкирии назвала обыски провокацией

Она считает, что те, кто затеял историю с уголовным делом, «мешают работать».

Председатель Госкомитета по делам молодёжи Яна Гайдук прокомментировала информацию о том, что в её квартире прошли обыски.

Напомним, вчера стало известно об уголовном деле в руководстве Госкомитета из-за «злоупотребления должностными полномочиями».

Следователи проводят обыск в квартире главы госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук
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Чиновница подтвердила факт обысков в её квартире, Госкоммолодёжи и в подведомстенных учреждениях. Но, отмечает она, претензий и обвинений органы так и не предъявили. Яна Гайдук считает, что положительной характеристикой для неё служит чиновнический стаж в 20 лет, мама-пенсионерка и маленький сын.

По данным сайта её ведомства, она закончила Уфимский госинститут сервиса, магистратуру УГНТУ и аспирантуру РАНХИГС. Работать начала в 2004 году в минэкономразвития и промышленности Башкирии. Несколько лет Гайдук провела в управлении президента и главы Башкирии, занимаясь общественно-политическим развитием и внутренней политикой.

Действия правоохранительных органов чиновница называет «провокацией». Также она считает, что в «условиях геополитической ситуации» чиновникам не должны мешать работать те, кому важно «заниматься фигнёй». Имеет ли она в виду следственные органы или организаторов дела, неизвестно.

За последнюю неделю это не первые обыски у чиновников в Башкирии — недавно силовики пришли к советнику Хабирова.

#Происшествия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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