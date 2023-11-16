Чиновница из Башкирии прокомментировала обыски у неё в квартире

Чиновница подтвердила факт обысков в её квартире, Госкоммолодёжи и в подведомстенных учреждениях. Но, отмечает она, претензий и обвинений органы так и не предъявили. Яна Гайдук считает, что положительной характеристикой для неё служит чиновнический стаж в 20 лет, мама-пенсионерка и маленький сын.