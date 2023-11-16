Чиновница из Башкирии прокомментировала обыски у неё в квартире

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Председатель Госкомитета по делам молодёжи Яна Гайдук прокомментировала информацию о том, что в её квартире прошли обыски.
Напомним, вчера стало известно об уголовном деле в руководстве Госкомитета из-за «злоупотребления должностными полномочиями».
Чиновница подтвердила факт обысков в её квартире, Госкоммолодёжи и в подведомстенных учреждениях. Но, отмечает она, претензий и обвинений органы так и не предъявили. Яна Гайдук считает, что положительной характеристикой для неё служит чиновнический стаж в 20 лет, мама-пенсионерка и маленький сын.
По данным сайта её ведомства, она закончила Уфимский госинститут сервиса, магистратуру УГНТУ и аспирантуру РАНХИГС. Работать начала в 2004 году в минэкономразвития и промышленности Башкирии. Несколько лет Гайдук провела в управлении президента и главы Башкирии, занимаясь общественно-политическим развитием и внутренней политикой.
Действия правоохранительных органов чиновница называет «провокацией». Также она считает, что в «условиях геополитической ситуации» чиновникам не должны мешать работать те, кому важно «заниматься фигнёй». Имеет ли она в виду следственные органы или организаторов дела, неизвестно.
За последнюю неделю это не первые обыски у чиновников в Башкирии — недавно силовики пришли к советнику Хабирова.