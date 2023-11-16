Башкирию накроют магнитные бури: известны конкретные даты

Магнитные бури оказывают влияние не только на атмосферные явления, но и на животный мир. Большая активность Солнца и последующие магнитные бури могут повлиять на миграционные маршруты животных и птиц, которые полагаются на магнитные поля Земли для ориентировки. В то же время, нарушение работы энергосистем, навигационных систем и промышленных сетей является одним из основных негативных последствий магнитных бурь.



Чем активнее Солнце, тем шире область наблюдения полярных сияний, вызванных магнитными бурями. Это связано с расширением зоны воздействия солнечных частиц на верхние слои атмосферы. Очевидно, что подобные явления могут нанести ущерб коротковолновой связи, спутниковым навигационным системам и промышленным сетям, которые основаны на стабильном электрическом питании. Поэтому изучение и мониторинг магнитных бурь на Земле имеет важное значение для предупреждения и минимизации возможных негативных последствий.