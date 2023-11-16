Башкирию накроют магнитные бури: известны конкретные даты

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
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Updated Сегодня, 14:31
С 22 по 26 ноября ожидается низкоинтенсивная магнитная буря, как сообщили представители Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. Это событие не причинит значительного вреда, однако гражданам рекомендуется быть внимательными и информированными. На официальном сайте можно найти динамику нестабильности магнитосферы Земли в указанный период времени. Прогноз показывает, что слабые магнитные бури уровня G1 ожидаются 22, 24 и 25 ноября.
Однако 23 и 26 ноября интенсивность бури будет снижаться, но магнитосфера все равно останется возбужденной. Иными словами, мы можем ожидать некоторых необычных погодных условий и малых электромагнитных помех в этот период времени.
Активность Солнца, в том числе солнечные вспышки, являются одной из причин возникновения магнитных бурь на Земле. Измерение мощности этих бурь осуществляется по пятибалльной шкале, где G1 соответствует самой слабой степени. Однако последняя магнитная буря, произошедшая 5 ноября, внесла изменения в эту шкалу. Ее мощность была настолько высока, что вызвала полярное сияние, яркость которого можно было наблюдать даже на юге России.
Магнитные бури оказывают влияние не только на атмосферные явления, но и на животный мир. Большая активность Солнца и последующие магнитные бури могут повлиять на миграционные маршруты животных и птиц, которые полагаются на магнитные поля Земли для ориентировки. В то же время, нарушение работы энергосистем, навигационных систем и промышленных сетей является одним из основных негативных последствий магнитных бурь.
Чем активнее Солнце, тем шире область наблюдения полярных сияний, вызванных магнитными бурями. Это связано с расширением зоны воздействия солнечных частиц на верхние слои атмосферы. Очевидно, что подобные явления могут нанести ущерб коротковолновой связи, спутниковым навигационным системам и промышленным сетям, которые основаны на стабильном электрическом питании. Поэтому изучение и мониторинг магнитных бурь на Земле имеет важное значение для предупреждения и минимизации возможных негативных последствий.