«Золотая курица с яйцами». Радию Хабирову предложили сходить в продуктовые магазины

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
К главе Башкирии обратилась жительница Уфы. Она недоумевает из-за роста цен на основные продукты.
Уфимка жёстко высказалась о ситуации в магазинах. Она считает, что, несмотря на СВО, цены должны быть адекватнее. Ведь, говорит она, в Башкирии «всё своё» — нет необходимости возить яйца и молоко из зарубежных стран. Она задала вопрос Радию Хабирову — ходит ли тот в магазины нашего города?
Конкретизируя своё недовольство, она привела в пример цены на курицу, яйца, молоко, сыр, хлеб и свинину. «Работаем на ЖКХ и на курицу» — продолжает она, ссылаясь на то, что кроме этих трат есть необходимость воспитывать и кормить детей, семью.
Данные Башкортостанстата отчасти подтверждают слова уфимки. Так, по сравнению с сентябрём в прошлом месяце цены на пастеризованное молоко выросли на 33 копейки (средняя цена в октябре — 66,64 рублей). Свинина подорожала на 3,9%, охлаждённая курица — на 6,1%, яйца — на 16,4%. По сравнению с прошлым годом заметно выросли в цене услуги ЖКХ — отопление, водоснабжение и водоотведение.
Недавно эксперты подсчитали, сколько денег нужно, чтобы можно было выжить в Башкирии.