«Золотая курица с яйцами». Радию Хабирову предложили сходить в продуктовые магазины

Уфимка жёстко высказалась о ситуации в магазинах. Она считает, что, несмотря на СВО, цены должны быть адекватнее. Ведь, говорит она, в Башкирии «всё своё» — нет необходимости возить яйца и молоко из зарубежных стран. Она задала вопрос Радию Хабирову — ходит ли тот в магазины нашего города?