Власти Уфы не смогли ответить, когда приведут в порядок крупный лесной массив

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 14:45
Updated Сегодня, 14:45
На Непейцевский дендропарк в Уфе нет средств. Это признали в мэрии.
Жительница Уфы задалась вопросом, почему нельзя привести в порядок крупный памятник природы наподобие «эко-тропы» в Белорецке. Также её заинтересовало благоустройство улицы Октябрьской революции.
Непейцевский дендропарк является памятником природы. Ранее там находилась научная опытная станция для выведения новых видов растений. Сейчас он представляет собой заброшенный лес.
В мэрии состояние дендропарка списывают на недостаток финансирования. Специалист отдела социальных коммуникаций городской администрации сказала, что Уфа готовится к своему 450-летию. Для подготовки к празднованию составлен список объектов, которые власти хотят реконструировать. Дендрарий в него не попал, потому что финансирование — ограничено. Администрация обещает, что если будут найдены средства, они пойдут на «благоустройство и строительство новых объектов в дендропарке».
Сегодня мы узнали, что продолжение проспекта Салавата Юлаева (через Сипайлово в Черниковку) пройдёт через окраину Непейцевского дендропарка.