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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

Власти не нашли денег на реконструкцию дендропарка в Уфе

Власти Уфы не смогли ответить, когда приведут в порядок крупный лесной массив

15 ноября 2023, 14:43
Фото: 1MI

Власти не нашли денег на реконструкцию дендропарка в Уфе

Лесному массиву не повезло — он не попал в список объектов 450-летия города.

На Непейцевский дендропарк в Уфе нет средств. Это признали в мэрии.

Жительница Уфы задалась вопросом, почему нельзя привести в порядок крупный памятник природы наподобие «эко-тропы» в Белорецке. Также её заинтересовало благоустройство улицы Октябрьской революции.

Непейцевский дендропарк является памятником природы. Ранее там находилась научная опытная станция для выведения новых видов растений. Сейчас он представляет собой заброшенный лес.

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В мэрии состояние дендропарка списывают на недостаток финансирования. Специалист отдела социальных коммуникаций городской администрации сказала, что Уфа готовится к своему 450-летию. Для подготовки к празднованию составлен список объектов, которые власти хотят реконструировать. Дендрарий в него не попал, потому что финансирование — ограничено. Администрация обещает, что если будут найдены средства, они пойдут на «благоустройство и строительство новых объектов в дендропарке».

Сегодня мы узнали, что продолжение проспекта Салавата Юлаева (через Сипайлово в Черниковку) пройдёт через окраину Непейцевского дендропарка.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров
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