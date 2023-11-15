Власти Уфы не смогли ответить, когда приведут в порядок крупный лесной массив

В мэрии состояние дендропарка списывают на недостаток финансирования. Специалист отдела социальных коммуникаций городской администрации сказала, что Уфа готовится к своему 450-летию. Для подготовки к празднованию составлен список объектов, которые власти хотят реконструировать. Дендрарий в него не попал, потому что финансирование — ограничено. Администрация обещает, что если будут найдены средства, они пойдут на «благоустройство и строительство новых объектов в дендропарке».