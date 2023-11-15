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Published Сегодня, 03:23

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Updated Сегодня, 04:27

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Виталием Давлетшиным

В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Виталием Давлетшиным

15 ноября 2023, 03:23
Фото: Октябрьский район Уфы// VK.com
Об этом сообщили в администрации Октябрьского района Уфы.

Церемония прощания с погибшим в ходе СВО Виталием Давлетшиным состоялась ранее в доме прощаний на Южном кладбище Уфы.

Как сообщили в районной администрации, Давлетшин окончил профессиональное училище №13, где получил специальность газоэлектросварщика. После окончания образовательного учреждения мужчина был призван в армию. В качестве механика-водителя боевых машин Давлетшин проходил службу в воздушно-десантных войсках.

Виталий Давлетшин погиб 25 октября 2023 года при выполнении воинского долга. За самоотверженность и отвагу герой удостоен ордена Мужества посмертно. Помимо этого, боевые подвиги героя были отмечены медалью «За боевые отличия»

#Общество#Азамат Нухов#СВО#Похороны участников СВО
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