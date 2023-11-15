В Уфе простились с погибшим в ходе СВО Виталием Давлетшиным

Как сообщили в районной администрации, Давлетшин окончил профессиональное училище №13, где получил специальность газоэлектросварщика. После окончания образовательного учреждения мужчина был призван в армию. В качестве механика-водителя боевых машин Давлетшин проходил службу в воздушно-десантных войсках.