mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 11:04

Updated Сегодня, 11:04

Обыски у Яны Гайдук прокомментировали в пресс-службе Госкомитета по делам молодежи

Обыски у Яны Гайдук прокомментировали в пресс-службе Госкомитета по делам молодежи

15 ноября 2023, 10:23
Фото: Midjourney
Информация об обысках в квартире главы госкомитета появилась сегодня, 15 ноября.

Редакция Mkset.ru связалась с представителями Госкомитета по делам молодёжи.

Напомним, сегодня стало известно об обысках в квартире председателя ведомства Яны Гайдук. Возможно, речь идёт о злоупотреблении полномочиями.

Следователи проводят обыск в квартире главы госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук
Узнать подробнее

Пресс-секретарь ведомства не смогла подробно прокомментировать ситуацию и подтвердить или опровергнуть сообщения в СМИ. Там сказали, что полной информацией пока что не обладают, но пообещали связаться, если они появятся.

Также мы обратились за информацией в следственное управление — в пресс-службе обещали уточнить информацию.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров#Обыски в квартире главы Госкоммолодежи Яны Гайдук
Подпишитесь
В Уфе изменят территорию Арт-Квадрата
Сегодня, 03:44
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
Вчера, 12:42
Когда в Башкирию придут настоящие морозы
Сегодня, 07:53
Самое старое здание Уфы: История и тайны Демидовского особняка
Сегодня, 10:32
Из Уфы на выходные: 21 место в Башкирии, которое стоит посетить, и летом, и зимой
Сегодня, 08:48