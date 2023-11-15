Обыски у Яны Гайдук прокомментировали в пресс-службе Госкомитета по делам молодежи

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
Редакция Mkset.ru связалась с представителями Госкомитета по делам молодёжи.
Напомним, сегодня стало известно об обысках в квартире председателя ведомства Яны Гайдук. Возможно, речь идёт о злоупотреблении полномочиями.
Пресс-секретарь ведомства не смогла подробно прокомментировать ситуацию и подтвердить или опровергнуть сообщения в СМИ. Там сказали, что полной информацией пока что не обладают, но пообещали связаться, если они появятся.
Также мы обратились за информацией в следственное управление — в пресс-службе обещали уточнить информацию.