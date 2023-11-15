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Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

В квартире главы госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук проходят обыски

Следователи проводят обыск в квартире главы госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук

15 ноября 2023, 09:59
Фото: vk.com

В квартире главы госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук проходят обыски

Следователи нашли признаки злоупотребления полномочиями.

В Уфе проходят обыски в квартире главы Государственного комитета по делам молодёжи Яны Гайдук. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает МК-Уфа.

По данным издания, 9 ноября следком возбудил уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями служащими госкомитета по молодёжной политики и башкирского волонтёрского центра. По версии правоохранителей, в жилище Яны Гайдук можно найти бумаги, добытые преступным путём деньги и другие вещи, которые должны помочь следствию.

Яна Гайдук заняла руководящую должность в сфере молодёжной политике 2 года назад. До этого она была заместителем министра спорта и молодёжной политики Башкирии. В апреле этого года она вошла в санцкионный список украинских властей.

В пресс-службе ведомства не смогли прокомментировать ситуацию. Там ответили, что пока что не получили информации.

#Происшествия#Уфа#Следственный комитет#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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