В Башкирии парень решил покатать девчонок — затея закончилась больницей

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Два подростка пострадали в ДТП на юге Башкирии. За рулём «Весты» находился семнадцатилетний парень.
Подросток из села Сабашево Мелеузовского района взял у отца ключи от машины и позвал двух знакомых девчонок 13 и 15 лет прокатиться по ночному Салавату. Но на улице Калинина сказалось отсутствие опыта — юный водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в бетонный отбойник и перевернулся.
Ребят пришлось доставить в больницу. К ситуации подключились правоохранители.
Прокуратура проверит родителей и учебные заведения на исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
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