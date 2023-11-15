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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Органы устанавливают обстоятельства аварии в Башкирии, в которой пострадали дети

В Башкирии парень решил покатать девчонок — затея закончилась больницей

15 ноября 2023, 12:04
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана

Органы устанавливают обстоятельства аварии в Башкирии, в которой пострадали дети

Юный водитель отказался сдавать тест на алкогольное опьянение.

Два подростка пострадали в ДТП на юге Башкирии. За рулём «Весты» находился семнадцатилетний парень.

Подросток из села Сабашево Мелеузовского района взял у отца ключи от машины и позвал двух знакомых девчонок 13 и 15 лет прокатиться по ночному Салавату. Но на улице Калинина сказалось отсутствие опыта — юный водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в бетонный отбойник и перевернулся.

Ребят пришлось доставить в больницу. К ситуации подключились правоохранители.

Прокуратура проверит родителей и учебные заведения на исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В ГИБДД сказали, что водитель отказался пройти медицинское освидетельствование на содержание алкоголя в крови.

Недавно 15-летний парнишка погиб в ДТП в Бирском районе.

#Происшествия#Прокуратура Башкирии#ДТП#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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