В Башкирии парень решил покатать девчонок — затея закончилась больницей

Подросток из села Сабашево Мелеузовского района взял у отца ключи от машины и позвал двух знакомых девчонок 13 и 15 лет прокатиться по ночному Салавату. Но на улице Калинина сказалось отсутствие опыта — юный водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в бетонный отбойник и перевернулся.