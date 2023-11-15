В Башкирии девушка едва не погибла от проглоченной булавки

В больнице пациентке в экстренном порядке провели эзофагогастроскопию. Острый конец булавки вонзился в слизистую оболочку пищевода и мог проткнуть ее насквозь. Как подчеркивает Рахматуллин, в таких случаях велика вероятность попадания булавки в крупный сосуд, что, в свою очередь, может привести к внутреннему кровоизлиянию и другим серьезным последствиям.