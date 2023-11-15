В Башкирии девушка едва не погибла от проглоченной булавки

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
17-летняя жительница Башкирии попала в приемное отделение. Девушка случайно проглотила булавку, которую держала во рту, при завязывании платка.
В больнице пациентке в экстренном порядке провели эзофагогастроскопию. Острый конец булавки вонзился в слизистую оболочку пищевода и мог проткнуть ее насквозь. Как подчеркивает Рахматуллин, в таких случаях велика вероятность попадания булавки в крупный сосуд, что, в свою очередь, может привести к внутреннему кровоизлиянию и другим серьезным последствиям.
К счастью, медикам удалось извлечь инородное тело. Отмечается, что на на удаление булавки у операционной бригады ушло не более 15 минут.
Напомним, ранее металлическую пулю удалили врачи городской детской больницы №17 из подбородка 12-летнего мальчика в Уфе. Отмечается, что пуля в качестве «непонятного воспаления» находилась в подбородочной области подростка в течение двух месяцев.