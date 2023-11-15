Уфимские власти хотят соединить Сипайлово и Черниковку новой магистралью

По задумке властей, на первом этапе будет построено 1400 метров дороги до улицы Ватутина (Старое Сипайлово). Проект предусматривает развязку с этой улицей. Далее «Салаватка» продолжится до Уфимского шоссе (на пересечении с ним тоже будет развязка). Самый длинный отрезок будет построен в третий этап, где проспект Салавата Юлаева пройдёт в створе улицы Адмирала Макарова через Трамвайную, соединившись с Интернациональной. На этом этапе трасса будет пролегать через край Непейцевского дендропарка.