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Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Мэрия Уфы утвердила проект удлинения проспекта Салавата Юлаева

Уфимские власти хотят соединить Сипайлово и Черниковку новой магистралью

15 ноября 2023, 10:54
Фото: 1MI

Мэрия Уфы утвердила проект удлинения проспекта Салавата Юлаева

Строительство пройдёт через старые улицы, гаражи и край леса.

Проспект Салавата Юлаева будет продлён до Черниковки. Строительство пройдёт в три этапа.

Администрация Уфы приняла постановление о проектах межевания и планировки территории в створе проспекта Салавата Юлаева от улицы Баязита Бикбая до Интернациональной. Сейчас магистраль заканчивается в Сипайлово, разделяясь на улицы Сипайловскую и Маршала Жукова.

Примерно так должен выглядеть проспект Салавата ЮлаеваПримерно так должен выглядеть проспект Салавата Юлаева
Примерно так должен выглядеть проспект Салавата Юлаева
Фото: 2gis

По задумке властей, на первом этапе будет построено 1400 метров дороги до улицы Ватутина (Старое Сипайлово). Проект предусматривает развязку с этой улицей. Далее «Салаватка» продолжится до Уфимского шоссе (на пересечении с ним тоже будет развязка). Самый длинный отрезок будет построен в третий этап, где проспект Салавата Юлаева пройдёт в створе улицы Адмирала Макарова через Трамвайную, соединившись с Интернациональной. На этом этапе трасса будет пролегать через край Непейцевского дендропарка.

Недавно стало известно о планах города застроить квартал возле Всероссийского центра глазной и пластической хирургии.

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#Город#Уфа#Дороги#Новости Уфы#Мэрия#Идэль Гумеров
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