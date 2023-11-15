Самое старое здание Уфы: История и тайны Демидовского особняка

В 1858 году богатый белебеевский купец Сафронов приобрел дом Ивана Демидова, который после его смерти остался пустым на долгое время. Сафроновы счастливо прожили здесь до прихода Советской власти, когда дом был конфискован и переоборудован в коммунальные квартиры. Но, несмотря на все изменения, здание до сих пор остается жилым и сохраняет следы барочного стиля, в котором оно было построено два с половиной века назад.