Самое старое здание Уфы: История и тайны Демидовского особняка

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
На улице Октябрьской Революции, 57/1 в Уфе находится самое старое каменное здание. Эта постройка, возрастом уже 250 лет. Оригинальная лепнина в барочном стиле, которой украшен здание, придает ему особую ценность. Здание было построено горнозаводчиком Иваном Евдокимом Демидовым, правнуком известного Никиты Демидова, более известного как Никита Демидов — горнозаводчика, сподвижника Петра I. Иван Демидов, был женат на уфимской дворянке Аграфене Семеновне Дмитриевой.
История этого здания также связана с великим полководцем Александром Суворовым. По историческим данным, в 1774 году Суворов останавливался в Уфе на пять дней во время своего путешествия для подавления восстания Пугачева. Однако, краевед Николай Барсов утверждал, что Суворов жил в другом доме, также принадлежащем семье Демидовых, но располагающемся западнее. К сожалению, этот дом уже давно снесли.
Таким образом, этот старинный одноэтажный дом на улице Октябрьской Революции, 57/1 остается одним из самых древних зданий в Уфе, сохранившим свой исторический характер до наших дней. Его барочная лепнина и связь с именитыми семьями Демидовых и Суворовых делают его настоящей достопримечательностью города.
Этот дом, построенный в стиле барокко неизвестным архитектором, сохранился до наших дней, хотя его внешний вид изменился. Он стал свидетелем деятельности одной из трех ветвей рода Демидовых, которая сосредоточила свою работу на Южном Урале. Однако, несмотря на историческую ценность и уникальность этого здания, современные архитекторы никогда не проводили его исследование.
Дом находился на огромной усадьбе, где были различные службы и постройки. Неотъемлемой частью усадьбы были конюшни, где содержались лошади для передвижения по обширным территориям этой владений.
История этого здания еще более богата, так как Иван Демидов, член семьи Демидовых, владел им до своей смерти в 1823 году. Дом стал свидетелем его жизненного пути и бизнеса, который важно изучить и сохранить для будущих поколений. Однако, в силу отсутствия реставрации и частых подновлений декора, здание потеряло некоторые оригинальные элементы.
В 1858 году богатый белебеевский купец Сафронов приобрел дом Ивана Демидова, который после его смерти остался пустым на долгое время. Сафроновы счастливо прожили здесь до прихода Советской власти, когда дом был конфискован и переоборудован в коммунальные квартиры. Но, несмотря на все изменения, здание до сих пор остается жилым и сохраняет следы барочного стиля, в котором оно было построено два с половиной века назад.
Этот дом стал свидетелем различных исторических событий, а его архитектурные детали служат напоминанием о богатой прошлой эпохе. Сегодня он является не только жилым пространством, но и ценное наследие, защищенное государством, настоящей достопримечательностью, привлекающей внимание туристов и ценителей истории и архитектуры. Если вы окажетесь рядом с этим прекрасным сооружением, позвольте себе замедлить шаг и насладиться его величием, ощущая дыхание истории.