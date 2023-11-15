Популярное городское пространство расширят в Уфе

Напомним, на прошлой неделе жители столицы обнаружили, что на нескольких улицах спиливаются деревья, которые, по их мнению, были в хорошем состоянии. В пресс-службе администрации заявили, что ситуация под контролем, вместо «аварийных» деревьев посадят декоративные яблони. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев оценил недоумение горожан и отчитал чиновников за то, что те «отвратительно отработали». По его мнению, чиновникам нужно заранее предупреждать, какие деревья и в каком количестве подвергнутся вырубке.