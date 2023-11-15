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Published Сегодня, 03:44

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Updated Сегодня, 04:08

Популярное городское пространство расширят в Уфе

Популярное городское пространство расширят в Уфе

15 ноября 2023, 03:44
Фото: Кирилл К.// Яндекс Карты
Помимо этого, в центре разобьют новый сквер и высадят деревья, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на брифинг в администрации Уфы по благоустройству и озеленению.

Власти Уфы намерены расширить территорию «АРТ-квадрата». В частности, по словам начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустема Хамитова, территорию популярной городской площадки планируется расширить за счет половины квартала, ограниченного улицами Коммунистической, Мустая Карима, Карла Маркса и Чернышевского.

Центр Уфы также ожидает ряд других изменений. Так, в районе бывшего ЦУМа по улице Карла Маркса власти планируют разбить новый сквер. Помимо этого, к 450-летию Уфы в городе собирались высадить 45 тысяч деревьев-крупномеров. Из них 42 тысячи уже высажены.

Напомним, на прошлой неделе жители столицы обнаружили, что на нескольких улицах спиливаются деревья, которые, по их мнению, были в хорошем состоянии. В пресс-службе администрации заявили, что ситуация под контролем, вместо «аварийных» деревьев посадят декоративные яблони. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев оценил недоумение горожан и отчитал чиновников за то, что те «отвратительно отработали». По его мнению, чиновникам нужно заранее предупреждать, какие деревья и в каком количестве подвергнутся вырубке.

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#Общество#Город#Благоустройство#Новости Уфы#Парки и скверы#Азамат Нухов
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