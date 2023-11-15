Популярное городское пространство расширят в Уфе

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 04:08
Updated Сегодня, 04:08
Власти Уфы намерены расширить территорию «АРТ-квадрата». В частности, по словам начальника управления коммунального хозяйства и благоустройства Уфы Рустема Хамитова, территорию популярной городской площадки планируется расширить за счет половины квартала, ограниченного улицами Коммунистической, Мустая Карима, Карла Маркса и Чернышевского.
Центр Уфы также ожидает ряд других изменений. Так, в районе бывшего ЦУМа по улице Карла Маркса власти планируют разбить новый сквер. Помимо этого, к 450-летию Уфы в городе собирались высадить 45 тысяч деревьев-крупномеров. Из них 42 тысячи уже высажены.
Напомним, на прошлой неделе жители столицы обнаружили, что на нескольких улицах спиливаются деревья, которые, по их мнению, были в хорошем состоянии. В пресс-службе администрации заявили, что ситуация под контролем, вместо «аварийных» деревьев посадят декоративные яблони. Мэр Уфы Ратмир Мавлиев оценил недоумение горожан и отчитал чиновников за то, что те «отвратительно отработали». По его мнению, чиновникам нужно заранее предупреждать, какие деревья и в каком количестве подвергнутся вырубке.