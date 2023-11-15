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Published Сегодня, 16:59

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

Обыски у чиновников, продолжение проспекта Салавата Юлаева, морозы в Уфе

Обыски у чиновников, продолжение проспекта Салавата Юлаева, морозы в Уфе

15 ноября 2023, 16:59
Фото: 1MI
Главные события 15 ноября в Уфе и Башкирии — в дайджесте Mkset.ru

«Арт-квадрат» в Уфе продолжает экспансию. К нему присоединится территория, ограниченная улицами Коммунистической, Карла Маркса, Мустая Карима и Чернышевского. Неподалёку — возле ЦУМа — должен появиться сквер.

На несколько километров увеличится длина проспекта Салавата Юлаева. Шумная магистраль пройдёт через Сипайлово к Черниковке — по ней можно будет выехать из улицы Баязита Бикбая и без изменения маршрута выехать на Интернациональную. Попутно городские власти хотят построить несколько развязок.

В квартиру главы госкомитета по делам молодёжи нагрянули силовики. Яна Гайдук может быть замешана в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями. В подчинённом ей ведомстве не смогли опровергнуть информацию, в следкоме ждут отмашки. Обыски у чиновников становятся тенденцией.

В конце этой недели столицу ждёт похолодание. Осенние морозы нагрянут на жителей Башкирии в субботу и воскресенье. Но настоящая зимняя погода придёт с календарной зимой — в начале декабря синоптики ждут понижения температуры до -14.

Наша корреспондентка рассказала о самом старом здании Уфы. Династия его первого владельца — Ивана Демидова — восходит к петровской эпохе. Демидовы были известны как горнозаводчики, обеспечивавшие железом и серебром царя Петра Алексеевича. В здании, которому 250 лет, до сих пор живут люди.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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. Обыски у Яны Гайдук прокомментировали в пресс-службе Госкомитета по делам молодежи
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