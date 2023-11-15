Обыски у чиновников, продолжение проспекта Салавата Юлаева, морозы в Уфе

Наша корреспондентка рассказала о самом старом здании Уфы. Династия его первого владельца — Ивана Демидова — восходит к петровской эпохе. Демидовы были известны как горнозаводчики, обеспечивавшие железом и серебром царя Петра Алексеевича. В здании, которому 250 лет, до сих пор живут люди.