Обыски у чиновников, продолжение проспекта Салавата Юлаева, морозы в Уфе

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
«Арт-квадрат» в Уфе продолжает экспансию. К нему присоединится территория, ограниченная улицами Коммунистической, Карла Маркса, Мустая Карима и Чернышевского. Неподалёку — возле ЦУМа — должен появиться сквер.
На несколько километров увеличится длина проспекта Салавата Юлаева. Шумная магистраль пройдёт через Сипайлово к Черниковке — по ней можно будет выехать из улицы Баязита Бикбая и без изменения маршрута выехать на Интернациональную. Попутно городские власти хотят построить несколько развязок.
В квартиру главы госкомитета по делам молодёжи нагрянули силовики. Яна Гайдук может быть замешана в уголовном деле о злоупотреблении полномочиями. В подчинённом ей ведомстве не смогли опровергнуть информацию, в следкоме ждут отмашки. Обыски у чиновников становятся тенденцией.
В конце этой недели столицу ждёт похолодание. Осенние морозы нагрянут на жителей Башкирии в субботу и воскресенье. Но настоящая зимняя погода придёт с календарной зимой — в начале декабря синоптики ждут понижения температуры до -14.
Наша корреспондентка рассказала о самом старом здании Уфы. Династия его первого владельца — Ивана Демидова — восходит к петровской эпохе. Демидовы были известны как горнозаводчики, обеспечивавшие железом и серебром царя Петра Алексеевича. В здании, которому 250 лет, до сих пор живут люди.