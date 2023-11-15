Легендарный бар meet. point открывается 24 и 25 ноября в «Гостином дворе»

Posted Сегодня, 04:01
Published Сегодня, 04:01
Modified Сегодня, 04:01
Updated Сегодня, 04:01
Первый танцевальный бар работает в Уфе уже несколько лет и похоже, что пришло время расширяться. Новый meet.point открывается в «Гостином дворе» в уик-энд 24–25 ноября.
Танцы на барной стойке, вокруг барной стойки, на столе, под столом и как угодно — это про meet.point.
Атмосферу места задают bargirl и go-go — визитная карточка бара, которые раскачают даже самого серьезного гостя. Здесь хорошо отдыхать по любому поводу и в любой компании, широкое меню и барная карта позволяют как просто посидеть с друзьями, так и собраться по праздничному поводу — впрочем, можно и без повода.
Бар работает 7 дней в неделю.
meet.point — «Гостинка», праздничное открытие 24 и 25 ноября. Не упустите возможность стать частью праздника на одной из самых ярких вечеринок этого сезона!
Meet.point, «Гостиный двор», Верхнеторговая площадь, 1
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