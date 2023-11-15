mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Синоптики назвали дату, когда в Уфу придут первые настоящие морозы

Когда в Уфу придут настоящие морозы

15 ноября 2023, 07:28
Фото: 1MI

Синоптики назвали дату, когда в Уфу придут первые настоящие морозы

Прогноз погоды говорит, что ждать осталось недолго.

Так, по данным сервиса «Яндекс Погода», похолодание ожидается в Уфе уже в конце текущей недели. В субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, температура воздуха ночью опустится до -8℃. Также в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди со снегом.

В течение всей следующей недели в башкирской столице температура воздуха будет колебаться в пределах от +2 до -4℃. Ожидается пасмурная погода с прояснениями.

Минусовая температура воздуха в Уфе должна будет установиться в первых числах декабря. Так, в первый день зимы ожидается от -1 до -5℃. Серьезное похолодание придет в город с 5 декабря — в этот день ожидается до -14℃.

#Общество#Уфа#Погода#Зима#Азамат Нухов#Холодная погода#Морозы
Подпишитесь
. Следователи проводят обыск в квартире главы госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук
Сегодня, 09:59
В Уфе изменят территорию Арт-Квадрата
Сегодня, 03:44
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
Вчера, 12:42
Дед Мороз, драконы и олени: как украсят Уфу к новому году
Вчера, 09:46
Когда в Башкирию придут настоящие морозы
Сегодня, 07:53
Из Уфы на выходные: 21 место в Башкирии, которое стоит посетить, и летом, и зимой
Сегодня, 08:48