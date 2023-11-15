Когда в Уфу придут настоящие морозы

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Так, по данным сервиса «Яндекс Погода», похолодание ожидается в Уфе уже в конце текущей недели. В субботу и воскресенье, 18 и 19 ноября, температура воздуха ночью опустится до -8℃. Также в ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди со снегом.
В течение всей следующей недели в башкирской столице температура воздуха будет колебаться в пределах от +2 до -4℃. Ожидается пасмурная погода с прояснениями.
Минусовая температура воздуха в Уфе должна будет установиться в первых числах декабря. Так, в первый день зимы ожидается от -1 до -5℃. Серьезное похолодание придет в город с 5 декабря — в этот день ожидается до -14℃.