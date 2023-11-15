mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 09:21

Updated Сегодня, 09:21

Синоптики назвали дату, когда в Башкирию придут зимние морозы

Когда в Башкирию придут настоящие морозы

15 ноября 2023, 07:53
Фото: Midjourney

Синоптики назвали дату, когда в Башкирию придут зимние морозы

Прогноз погоды говорит, что ждать осталось недолго.

В Башкирии существенно похолодает уже на этой неделе, следует из данных портала Гисметео. Так, уже в грядущие выходные, 18 и 19 ноября, в республике температура воздуха днем опустится до -4, -5℃, ночью похолодает до -7℃.

Также на следующей неделе в республике синоптики прогнозируют обильные осадки. В понедельник, 20 ноября, ожидается пасмурная погода с сильными снегопадами. В течение всей недели будут идти дожди с мокрым снегом.

Стабильно-минусовая температура воздуха установится в республике с первых чисел декабря. Так, в первый день зимы средняя температура воздуха по Башкирии составит от -4 до -6℃.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
. Следователи проводят обыск в квартире главы госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук
Сегодня, 09:59
В Уфе изменят территорию Арт-Квадрата
Сегодня, 03:44
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
Вчера, 12:42
Дед Мороз, драконы и олени: как украсят Уфу к новому году
Вчера, 09:46
Из Уфы на выходные: 21 место в Башкирии, которое стоит посетить, и летом, и зимой
Сегодня, 08:48