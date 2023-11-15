Когда в Башкирию придут настоящие морозы

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Башкирии существенно похолодает уже на этой неделе, следует из данных портала Гисметео. Так, уже в грядущие выходные, 18 и 19 ноября, в республике температура воздуха днем опустится до -4, -5℃, ночью похолодает до -7℃.
Также на следующей неделе в республике синоптики прогнозируют обильные осадки. В понедельник, 20 ноября, ожидается пасмурная погода с сильными снегопадами. В течение всей недели будут идти дожди с мокрым снегом.
Стабильно-минусовая температура воздуха установится в республике с первых чисел декабря. Так, в первый день зимы средняя температура воздуха по Башкирии составит от -4 до -6℃.