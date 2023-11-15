Как правильно выбирать свое окружение для привлечения позитивных изменений

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Чтобы достичь счастья, нужно следить не только за своим настроением, мыслями и желаниями, но и внимательно изучить свое окружение. Возможно, препятствием может стать токсичная компания. Милана Вальмонт, коуч и бизнес-консультант, рассказала о том, как привлечь в свою жизнь больше положительных моментов. По ее мнению, очень важно обращать внимание на окружающий мир, а не сосредотачиваться только на себе.
«Внешний мир является отражением нашего внутреннего состояния. Если мы думаем, что мир плохой, жизнь тяжела, а вокруг одни обманщики и плохие люди, то мы будем притягивать к себе подобных людей и ситуации», — поделилась Вальмонт в интервью изданию «Подмосковье сегодня».
Она убеждена: чтобы привлечь в жизнь только приятных людей и счастливые моменты, нужно провести мысленную гигиену, то есть очистку своих мыслей.
«Иногда медитация помогает избавиться от всего негатива в голове, успокоить ум и устранить тревогу. Очень важно оценивать свое общение. Токсичных, критикующих людей, а также тех, с кем нам не комфортно, нужно просто отсечь», — сказала Вальмонт.
Если разрешить таким людям играть главную роль в нашей жизни, они будут вытягивать из нас энергию и вносить свой негатив. Наше окружение должно быть источником мотивации, вдохновения, тепла и поддержки. Тогда позитивные изменения не заставят себя долго ждать, заключила экспертка.