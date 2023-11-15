Как правильно выбирать свое окружение для привлечения позитивных изменений

Чтобы достичь счастья, нужно следить не только за своим настроением, мыслями и желаниями, но и внимательно изучить свое окружение. Возможно, препятствием может стать токсичная компания. Милана Вальмонт, коуч и бизнес-консультант, рассказала о том, как привлечь в свою жизнь больше положительных моментов. По ее мнению, очень важно обращать внимание на окружающий мир, а не сосредотачиваться только на себе.