Из Уфы на выходные: 21 место в Башкирии, которое стоит посетить, и летом, и зимой

В 120 километрах от Уфы, в Нуримановском районе, расположена впечатляющая гора Янгантау. Этот природный объект известен своими горячими паровыми струями, которые беспрерывно выбрасываются из трещин на ее вершине. Температура этих струй может варьироваться от +37°C до +150°C, а внутри самой горы она достигает даже 380°C. Рядом с горой находятся санаторий и источник воды Кургазак, что делает это место еще более привлекательным для посещения.