Хейтер певицы МакSим угрожал терактом

Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
По информации издания SHOT, этот человек звонил на несколько телефонных номеров, связанных с площадкой на Новорязанской и настаивал на том, что певица не должна выступать 17 ноября. В противном случае, он угрожал провести террористический акт.
После этого была проведена проверка территории для обнаружения возможных взрывных устройств, однако ничего подозрительного не было найдено. Концерт с участием МакSим все равно состоится, при этом организаторы принимают дополнительные меры безопасности. Лицо, угрожавшее певице, сейчас разыскивается правоохранительными органами, пишет ИА RuNews24.ru.