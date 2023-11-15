mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Хейтер певицы МакSим угрожал терактом

15 ноября 2023, 09:10
Один из противников популярной российской певицы МакSим угрожал провести взрыв на месте ее концерта в Москве, если организаторы не отменят ее выступление.

По информации издания SHOT, этот человек звонил на несколько телефонных номеров, связанных с площадкой на Новорязанской и настаивал на том, что певица не должна выступать 17 ноября. В противном случае, он угрожал провести террористический акт.

После этого была проведена проверка территории для обнаружения возможных взрывных устройств, однако ничего подозрительного не было найдено. Концерт с участием МакSим все равно состоится, при этом организаторы принимают дополнительные меры безопасности. Лицо, угрожавшее певице, сейчас разыскивается правоохранительными органами, пишет ИА RuNews24.ru.

Подпишитесь
. Следователи проводят обыск в квартире главы госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук
Сегодня, 09:59
В Уфе изменят территорию Арт-Квадрата
Сегодня, 03:44
Очередной ЖК: Связанная с Андреем Назаровым фирма начала застройку леса за ВДНХ в Уфе
Вчера, 12:42
Дед Мороз, драконы и олени: как украсят Уфу к новому году
Вчера, 09:46
Когда в Башкирию придут настоящие морозы
Сегодня, 07:53
Из Уфы на выходные: 21 место в Башкирии, которое стоит посетить, и летом, и зимой
Сегодня, 08:48