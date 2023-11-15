Форум «Нефть и газ Сахалина» представит больше проектов нефтесервиса в 2024 году

Ну и третье, о чем хочу упомянуть, — это работа, которую мы ведем по снижению выбросов углекислого газа. Важно не только развивать системы поглощения СО2, но и работать над снижением объема углекислого газа, который попадает в атмосферу. И все это нужно регистрировать. Впервые на Сахалине, в июле 2023 года наши компании, ставшие участниками эксперимента — всего их 35, подали необходимую отчетность по снижению углеродного следа. И эта отчетность была верифицирована надлежащим образом. При этом мы выставили компаниям планку серьезнее, чем в рамках российского законодательства. Если на федеральном уровне допускается ежегодно до 150 тысяч тонн выбросов СО2 для компании, а их верифицирование добровольно, то в Сахалинской области — не более 35 тысяч тонн, и обязательно с документальным подтверждением. Сегодня в России создаются специальные предприятия, которые отвечают за стандартизацию и верификацию отчетности по углеродным выбросам, и вот наши 35 компаний ее успешно прошли. Это первый случай в стране.