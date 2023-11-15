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Бречалов рассказал о выплатах для заключивших контракты в Удмуртии мобилизованных

Бречалов рассказал о выплатах для заключивших контракты в Удмуртии мобилизованных

15 ноября 2023, 12:40
Фото: Midjourney
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о введении мер поддержки для мобилизованных, которые заключили контракт с Минобороны России, — они будут получать региональную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Как пишет udm-info.ru, глава Удмуртской Республики сообщил, что выплаты будут начисляться с декабря текущего года и распространяться на всех, кто заключил или заключает контракт с Минобороны. В своем видеообращении Бречалов отметил, что власти Удмуртии приняли решение о предоставлении региональной выплаты в размере 50 тысяч рублей для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.

Стоит отметить, что для участников специальной военной операции в Удмуртии предусмотрена материальная помощь в размере 500 тысяч рублей, которая будет оказана военнослужащим, лицам, служащим в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим звание полиции, а также гражданам, принявшим добровольное участие в специальной военной операции, получившим ранения, травмы или контузии в процессе ее проведения.

Кроме того, участникам специальной военной операции будет предоставлена компенсация до 100 000 рублей на газификацию участков (домов).

Членам семей участников СВО будет оказано содействие в поиске работы, организации профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования.

Также семьи участников операции получат помощь в оформлении социальных и других выплат, консультации по юридическим вопросам и социальную поддержку. Благодаря этому семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, смогут сконцентрироваться на решении своих жизненных проблем без лишних беспокойств.

Также семьи участники СВО вправе рассчитывать на бесплатную медицинскую и психологическую помощь.

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