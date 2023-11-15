Бречалов рассказал о выплатах для заключивших контракты в Удмуртии мобилизованных

Как пишет udm-info.ru, глава Удмуртской Республики сообщил, что выплаты будут начисляться с декабря текущего года и распространяться на всех, кто заключил или заключает контракт с Минобороны. В своем видеообращении Бречалов отметил, что власти Удмуртии приняли решение о предоставлении региональной выплаты в размере 50 тысяч рублей для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.