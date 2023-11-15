Бречалов рассказал о выплатах для заключивших контракты в Удмуртии мобилизованных

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Как пишет udm-info.ru, глава Удмуртской Республики сообщил, что выплаты будут начисляться с декабря текущего года и распространяться на всех, кто заключил или заключает контракт с Минобороны. В своем видеообращении Бречалов отметил, что власти Удмуртии приняли решение о предоставлении региональной выплаты в размере 50 тысяч рублей для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции.
Стоит отметить, что для участников специальной военной операции в Удмуртии предусмотрена материальная помощь в размере 500 тысяч рублей, которая будет оказана военнослужащим, лицам, служащим в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим звание полиции, а также гражданам, принявшим добровольное участие в специальной военной операции, получившим ранения, травмы или контузии в процессе ее проведения.
Кроме того, участникам специальной военной операции будет предоставлена компенсация до 100 000 рублей на газификацию участков (домов).
Членам семей участников СВО будет оказано содействие в поиске работы, организации профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования.
Также семьи участников операции получат помощь в оформлении социальных и других выплат, консультации по юридическим вопросам и социальную поддержку. Благодаря этому семьи военнослужащих, участвующих в спецоперации, смогут сконцентрироваться на решении своих жизненных проблем без лишних беспокойств.
Также семьи участники СВО вправе рассчитывать на бесплатную медицинскую и психологическую помощь.