Беременная уфимка подала в суд на супермаркет за взорвавшуюся бутылку кумыса

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Беременная жительница Уфы получила компенсацию 25 тысячи рублей от супермаркета «Монетка». Покупка продуктов привела к серьёзным травмам.
Карина (имя изменено) выбирала товары среди прилавков. Никто не мог предположить, что перебродивший кумыс станет причиной ранения. Бутылка с этим национальным напитком надулась и взорвалась. Осколки стеклянной бутылки прилетели в ногу женщины.
Девушка пыталась договориться мирно, чтобы руководство магазина выплатило ей компенсацию. Но в «Монетке» не шли навстречу клиентке. Тогда она обратилась в башкирский Роспотребнадзор.
Работники надзорного органа помогли ей написать претензию на юридическое лицо и подать иск в суд. Суд пошёл навстречу Роспотребнадзору и женщине — «Монетка» вынуждена раскошелиться на 25 тысяч.
Это не первый резонансный случай в «Монетке» — ранее на его кассиров напали с ножом.