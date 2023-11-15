Беременная уфимка подала в суд на супермаркет за взорвавшуюся бутылку кумыса

Карина (имя изменено) выбирала товары среди прилавков. Никто не мог предположить, что перебродивший кумыс станет причиной ранения. Бутылка с этим национальным напитком надулась и взорвалась. Осколки стеклянной бутылки прилетели в ногу женщины.