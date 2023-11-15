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Жительница Уфы отсудила у популярного супермаркета компенсацию из-за кумыса

Беременная уфимка подала в суд на супермаркет за взорвавшуюся бутылку кумыса

15 ноября 2023, 09:14
Фото: 1MI

Жительница Уфы отсудила у популярного супермаркета компенсацию из-за кумыса

«Хлопок» в уфимском супермаркете довёл до суда.

Беременная жительница Уфы получила компенсацию 25 тысячи рублей от супермаркета «Монетка». Покупка продуктов привела к серьёзным травмам.

Карина (имя изменено) выбирала товары среди прилавков. Никто не мог предположить, что перебродивший кумыс станет причиной ранения. Бутылка с этим национальным напитком надулась и взорвалась. Осколки стеклянной бутылки прилетели в ногу женщины.

Девушка пыталась договориться мирно, чтобы руководство магазина выплатило ей компенсацию. Но в «Монетке» не шли навстречу клиентке. Тогда она обратилась в башкирский Роспотребнадзор.

Работники надзорного органа помогли ей написать претензию на юридическое лицо и подать иск в суд. Суд пошёл навстречу Роспотребнадзору и женщине — «Монетка» вынуждена раскошелиться на 25 тысяч.

Это не первый резонансный случай в «Монетке» — ранее на его кассиров напали с ножом.

#Общество#Роспотребнадзор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Идэль Гумеров
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