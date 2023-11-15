Андрей Воробьев: Добровольцам полка Московской области выплатят по 1 миллиону рублей

Posted Сегодня, 18:01
Published Сегодня, 18:01
Modified Сегодня, 18:01
Updated Сегодня, 18:01
В составе полка будет свыше двух тысяч человек. Это рядовые, прапорщики, офицеры. Прием добровольцев в новое подразделение начался с конца октября, пишет издание riamo.ru.
Кроме денежных выплат, бойцам положены и различные льготы. Например, они могут рассчитывать на кредитные каникулы, приостановление по судебным разбирательствам, не платить налог на имущество. Также за военными будут сохранены рабочие места на весь период службы.
Чтобы проверить процесс комплектования полка, губернатор Подмосковья лично посетил воинскую часть. Вместе с ним туда прибыли генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками России Александр Матовников и военный комиссар Московской области Алексей Астахов.
Губернатор рассказал, что необходимо создать воинское подразделение, которое способно на высоком уровне выполнять боевые задачи. Воробьев подчеркнул основательность подготовки бойцов. По его словам, поддержка военным подразделениям оказывалась и раньше, однако полк Московской области в этом отношении — особый. Андрей Воробьев поддерживает постоянную связь с командиром полка. Значительное внимание уделяется и дооснащению подразделения.
«Мы оказываем особое внимание и семьям, в этой работе много нюансов, поэтому необходимо быть с близкими наших бойцов в постоянном диалоге», — пояснил Воробьев.
Первоначальную подготовку бойцы проходят в мотострелковой части, которая базируется в Подмосковье. Артиллеристов, механиков и других специалистов обучают в учебных центрах. Отметим, что для этих целей привлекают инструкторов, имеющих опыт боевых действий.
Когда полк будет укомплектован, военнослужащие из Подмосковья отправятся на полигон для участия в учениях с вооружением и тяжелой техникой. После окончательного боевого слаживания новое подразделение будет выполнять задачи в зоне специальной военной операции.
Чтобы попасть в полк, нужно оставить заявку в боте Telegram @contractMObot или на сайте контрактмо.рф. Более детальную информацию можно получить по телефону горячей линии +7 (495) 990-77-77.