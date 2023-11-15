22-летнюю Илюзу Исяндавлетову из Башкирии признали самой красивой девушкой Азии

Это уже не первый раз, когда девушка завоёвывает почетные места на престижных конкурсах красоты. У Илюзы за плечами уже есть несколько значимых побед, включая титулы «Мисс Республика Башкортостан-2023» и «1-я вице-Мисс Азия-Сибирь».