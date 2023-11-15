22-летнюю Илюзу Исяндавлетову из Башкирии признали самой красивой девушкой Азии

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Уроженка Сибая Илюза Исяндавлетова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Азия». Итоги мероприятия подвели накануне в Индии.
— Я не могу в это поверить… Спасибо каждому, кто поддерживал меня. Не оставил без внимания. Сейчас мне нужно поспать после долго и завершения конкурсной недели. Всем индийский поцелуй, — написала девушка в соцсетях.
Это уже не первый раз, когда девушка завоёвывает почетные места на престижных конкурсах красоты. У Илюзы за плечами уже есть несколько значимых побед, включая титулы «Мисс Республика Башкортостан-2023» и «1-я вице-Мисс Азия-Сибирь».
Ранее Mkset рассказывал об уфимке Татьяне Политовой, принимавшей участие в конкурсе «Мисс Россия-2023». К примеру, в возрасте 17 лет Политова выиграла гран-при конкурса «Мисс Башкортостан-2019». Приз победительницы, по информации СМИ, составил 100 тысяч рублей. Девушка также получила возможность представлять республику в международных конкурсах красоты.