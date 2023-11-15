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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Уроженка Башкирии завоевала первое место в конкурсе красоты «Мисс Азия»

22-летнюю Илюзу Исяндавлетову из Башкирии признали самой красивой девушкой Азии

15 ноября 2023, 06:30
Фото: Ильшат Ахметов / Модельное агентство Уфа «Luna Models»// VK.com

Уроженка Башкирии завоевала первое место в конкурсе красоты «Мисс Азия»

О своей победе девушка рассказала в соцсетях.

Уроженка Сибая Илюза Исяндавлетова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Азия». Итоги мероприятия подвели накануне в Индии.

— Я не могу в это поверить… Спасибо каждому, кто поддерживал меня. Не оставил без внимания. Сейчас мне нужно поспать после долго и завершения конкурсной недели. Всем индийский поцелуй, — написала девушка в соцсетях.

Это уже не первый раз, когда девушка завоёвывает почетные места на престижных конкурсах красоты. У Илюзы за плечами уже есть несколько значимых побед, включая титулы «Мисс Республика Башкортостан-2023» и «1-я вице-Мисс Азия-Сибирь».

Ранее Mkset рассказывал об уфимке Татьяне Политовой, принимавшей участие в конкурсе «Мисс Россия-2023». К примеру, в возрасте 17 лет Политова выиграла гран-при конкурса «Мисс Башкортостан-2019». Приз победительницы, по информации СМИ, составил 100 тысяч рублей. Девушка также получила возможность представлять республику в международных конкурсах красоты.

#Общество#Культура#Конкурс#Новости Башкирии#Конкурс красоты#Азамат Нухов
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