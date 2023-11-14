Жительница Москвы выиграла недельный тур по Сахалину на выставке-форуме «Россия»

Розыгрыш путевки на Сахалин стал ярким финалом сессии. Гости презентационного стенда с интересом отвечали на вопросы об островном регионе, узнавая много неожиданных для себя фактов. Удача улыбнулась москвичке Елене, которая давно мечтала посетить регион. И уже в этом зимнем сезоне она отправится в островное путешествие, чтобы найти свои 5 причин искренней привязанности к Сахалину. Сертификат победительнице викторины вручил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев, пожелав испытать весь спектр эмоций от зимнего Сахалина и обязательно вернуться летом.