В воздухе Уфы превышен уровень опасных веществ

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) было зарегистрировано на пункте наблюдения, расположенном на Ульяновых, 57. Загрязнение воздуха было зафиксировано 12 ноября в течение всего дня. В час дня уровень сероводорода превысил норму в 1,4 раза, а уровень изопропилбензола — в 3,2 раза. В семь часов вечера концентрация изопропилбензола достигла 1,5 ПДК.
Ранее Mkset сообщал о превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Вечером пятницы, 3 ноября, была обнаружена повышенная концентрация пыли в воздухе, превышающая норму в 1,1 раза. На наблюдательном посту на проспекте Октября это загрязнение было зафиксировано в семь часов вечера.