В воздухе Уфы превышен уровень опасных веществ

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) было зарегистрировано на пункте наблюдения, расположенном на Ульяновых, 57. Загрязнение воздуха было зафиксировано 12 ноября в течение всего дня. В час дня уровень сероводорода превысил норму в 1,4 раза, а уровень изопропилбензола — в 3,2 раза. В семь часов вечера концентрация изопропилбензола достигла 1,5 ПДК.