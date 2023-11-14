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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В воздухе Уфы превышен уровень опасных веществ

В воздухе Уфы превышен уровень опасных веществ

14 ноября 2023, 08:27
Фото: 1MI
Отчеты о качестве воздуха в республике за прошлые выходные дни были представлены специалистами Башгидрмета.

Превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) было зарегистрировано на пункте наблюдения, расположенном на Ульяновых, 57. Загрязнение воздуха было зафиксировано 12 ноября в течение всего дня. В час дня уровень сероводорода превысил норму в 1,4 раза, а уровень изопропилбензола — в 3,2 раза. В семь часов вечера концентрация изопропилбензола достигла 1,5 ПДК.

Ранее Mkset сообщал о превышение концентрации загрязняющих веществ в воздухе. Вечером пятницы, 3 ноября, была обнаружена повышенная концентрация пыли в воздухе, превышающая норму в 1,1 раза. На наблюдательном посту на проспекте Октября это загрязнение было зафиксировано в семь часов вечера.

#Общество#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Загрязнение воздуха#Качество воздуха#Виалина Ахсанова#Вредные выбросы
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