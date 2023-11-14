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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

В Уфе за популярным выставочным центром заметили строительную технику

В Уфе за популярным выставочным центром заметили строительную технику

14 ноября 2023, 11:21
Фото: 1MI
Фото с места публикует BashDTP.

В Уфе заметили строительную технику на участке за ТК ВДНХ. По словам очевидцев, пригнанные туда тракторы и экскаваторы уже начали расчищать территорию.

Фото: BashDTP
«За ТК ВДНХ началась масштабная стройка, которую прикрыли вроде бы в прошлом году. Привезли технику, валят деревья и уже начали копать», — пишет автор публикации.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

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#Общество#Город#Башкирия#Строительство#Новости Уфы#Строительная отрасль#Техника#Азамат Нухов
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