В Уфе за популярным выставочным центром заметили строительную технику

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
В Уфе заметили строительную технику на участке за ТК ВДНХ. По словам очевидцев, пригнанные туда тракторы и экскаваторы уже начали расчищать территорию.
«За ТК ВДНХ началась масштабная стройка, которую прикрыли вроде бы в прошлом году. Привезли технику, валят деревья и уже начали копать», — пишет автор публикации.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу администрации Уфы. Мы опубликуем ответ сразу после получения.