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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Жители Уфы обратили внимание на работы, ведущиеся в Уфе в районе Зелёной рощи

В Уфе за комплексом ВДНХ началась стройка. Что известно об этом объекте?

14 ноября 2023, 12:42
Фото: 1MI

Жители Уфы обратили внимание на работы, ведущиеся в Уфе в районе Зелёной рощи

Считается, что возможный застройщик связан с руководством республики.

Подписчики сообщества БашДТП обратили внимание на то, что за торгово-выставочным комплексом «Экспо-дом» (известен как ВДНХ-Экспо) начались строительные работы.

В мэрии не смогли ответить подробно о том, что происходит в Зелёной роще. Мы выяснили, что место, обозначенное на фотографиях, может совпадать с территорией строящегося жилого комплекса «Лесная симфония».

«Лесная симфония» — проект группы компаний «Гранель», которую связывают с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. По данным Forbes.ru, он является основателем группы компаний вместе с мужем сестры Ильшатом Нигматуллиным. Последний сейчас владеет 99% уставного капитала «Гранели». По данным сайта «Единой России», вице-президентом холдинга являлся Денис Андреевич Назаров, депутат Курултая VI и VII созывов.

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Выводы о том, что объект может принадлежать фирме, связанной с высшим руководством республики, мы сделали по открытым данным. Например, панорамы «Яндекс. Карт» показывают, что на территории за ВДНХ сейчас размещаются смешанные леса. Адрес строительства объекта, обозначенный в системе Дом.рф, совпадает с выделенной нами зоной.

Фото: yandex.ru/maps

Застройкой жилого комплекса занимается спецзастройщик «Анмар», которым владеет «Гранель». Согласно публичной кадастровой карты, территория, непосредственно прилегающая к выставочному комплексу, отведена под жилую застройку. Планируется, что ЖК «Лесная симфония» будет достроен в 2026 году.

Фото: roscadastr.com

Добиться оперативного ответа от представителей застройщиков нам не получилось.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Застройщик#Идэль Гумеров
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