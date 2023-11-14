В Уфе за комплексом ВДНХ началась стройка. Что известно об этом объекте?

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Подписчики сообщества БашДТП обратили внимание на то, что за торгово-выставочным комплексом «Экспо-дом» (известен как ВДНХ-Экспо) начались строительные работы.
В мэрии не смогли ответить подробно о том, что происходит в Зелёной роще. Мы выяснили, что место, обозначенное на фотографиях, может совпадать с территорией строящегося жилого комплекса «Лесная симфония».
«Лесная симфония» — проект группы компаний «Гранель», которую связывают с премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым. По данным Forbes.ru, он является основателем группы компаний вместе с мужем сестры Ильшатом Нигматуллиным. Последний сейчас владеет 99% уставного капитала «Гранели». По данным сайта «Единой России», вице-президентом холдинга являлся Денис Андреевич Назаров, депутат Курултая VI и VII созывов.
Выводы о том, что объект может принадлежать фирме, связанной с высшим руководством республики, мы сделали по открытым данным. Например, панорамы «Яндекс. Карт» показывают, что на территории за ВДНХ сейчас размещаются смешанные леса. Адрес строительства объекта, обозначенный в системе Дом.рф, совпадает с выделенной нами зоной.
Застройкой жилого комплекса занимается спецзастройщик «Анмар», которым владеет «Гранель». Согласно публичной кадастровой карты, территория, непосредственно прилегающая к выставочному комплексу, отведена под жилую застройку. Планируется, что ЖК «Лесная симфония» будет достроен в 2026 году.
Добиться оперативного ответа от представителей застройщиков нам не получилось.