В Уфе за комплексом ВДНХ началась стройка. Что известно об этом объекте?

Выводы о том, что объект может принадлежать фирме, связанной с высшим руководством республики, мы сделали по открытым данным. Например, панорамы «Яндекс. Карт» показывают, что на территории за ВДНХ сейчас размещаются смешанные леса. Адрес строительства объекта, обозначенный в системе Дом.рф, совпадает с выделенной нами зоной.