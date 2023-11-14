В Нефтекамске оторвалась и упала часть облицовки фасада многоэтажки

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Вчера утром, 13 ноября, в Нефтекамске произошел инцидент на одном из многоэтажных домов. Фасад дома №26 на Березовском шоссе отслоился и обрушился, как сообщили в администрации города. На этой стене был изображен человек, сидящий на ветке и держащий окно в руках.
Местные власти также отметили, что ранее о разрушении фасада по этому адресу не было информации. Никто не пострадал в результате происшествия.
Ранее Mkset сообщал о обрушение фасада в центре Уфы. По информации, распространенной в социальных сетях, это произошло на улице Ленина, 84. Последствия аварии затронули припаркованную рядом с домом «Ниву» — куски бетона упали на крышу автомобиля, оставив вмятины.