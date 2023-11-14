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Published Сегодня, 05:26

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Updated Сегодня, 05:29

В Нефтекамске оторвалась и упала часть облицовки фасада многоэтажки

В Нефтекамске оторвалась и упала часть облицовки фасада многоэтажки

14 ноября 2023, 05:26
Фото: https://vk.com/neftcity_adm
Об этом сообщает администрация города

Вчера утром, 13 ноября, в Нефтекамске произошел инцидент на одном из многоэтажных домов. Фасад дома №26 на Березовском шоссе отслоился и обрушился, как сообщили в администрации города. На этой стене был изображен человек, сидящий на ветке и держащий окно в руках.

Местные власти также отметили, что ранее о разрушении фасада по этому адресу не было информации. Никто не пострадал в результате происшествия.

Ранее Mkset сообщал о обрушение фасада в центре Уфы. По информации, распространенной в социальных сетях, это произошло на улице Ленина, 84. Последствия аварии затронули припаркованную рядом с домом «Ниву» — куски бетона упали на крышу автомобиля, оставив вмятины.

Видео: UTV. Камеры Уфанет
#Общество#Происшествия#Город#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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