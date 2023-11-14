В Нефтекамске оторвалась и упала часть облицовки фасада многоэтажки

Вчера утром, 13 ноября, в Нефтекамске произошел инцидент на одном из многоэтажных домов. Фасад дома №26 на Березовском шоссе отслоился и обрушился, как сообщили в администрации города. На этой стене был изображен человек, сидящий на ветке и держащий окно в руках.