В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 30-летним Альбертом Бакировым

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
В Благовещенском районе Башкирии прошла церемония прощания с Альбертом Бакировым, который погиб в ходе специальной военной операции. Исполняющая обязанности главы администрации муниципалитета, Анна Карабанова, поделилась этой информацией на своей личной странице.
Альберт Бакиров со своей семьей проживал в Новонадеждинском сельсовете, где он был известен как открытый, общительный и готовый помочь не только своим близким и друзьям. В рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года российская армия приняла Альберта Бакирова. Однако, 2 ноября, он ушел из жизни. Посмертно ему был присужден Орден Мужества.
Исполняющая обязанности главы администрации Благовещенского района заявила, что в семье Альберта осталось двое детей, и они не оставят их в беде. Они всегда будут рядом и проявят всю свою заботу.
Ранее Mkset сообщал о гибели многодетного отца из Уфы. В ходе спецоперации на территории погиб житель Демского района Уфы с позывным «Бабай». Впервые он начал участвовать в СВО еще в 2022 году, и эта третья поездка была для него последней.