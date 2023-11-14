В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 30-летним Альбертом Бакировым

Альберт Бакиров со своей семьей проживал в Новонадеждинском сельсовете, где он был известен как открытый, общительный и готовый помочь не только своим близким и друзьям. В рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года российская армия приняла Альберта Бакирова. Однако, 2 ноября, он ушел из жизни. Посмертно ему был присужден Орден Мужества.