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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 30-летним Альбертом Бакировым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО 30-летним Альбертом Бакировым

14 ноября 2023, 08:57
Фото: 1MI
Об этом на своей личной странице рассказала исполняющая обязанности главы администрации муниципалитета Анна Карабанова.

В Благовещенском районе Башкирии прошла церемония прощания с Альбертом Бакировым, который погиб в ходе специальной военной операции. Исполняющая обязанности главы администрации муниципалитета, Анна Карабанова, поделилась этой информацией на своей личной странице.

Альберт Бакиров со своей семьей проживал в Новонадеждинском сельсовете, где он был известен как открытый, общительный и готовый помочь не только своим близким и друзьям. В рамках частичной мобилизации в сентябре прошлого года российская армия приняла Альберта Бакирова. Однако, 2 ноября, он ушел из жизни. Посмертно ему был присужден Орден Мужества.

Исполняющая обязанности главы администрации Благовещенского района заявила, что в семье Альберта осталось двое детей, и они не оставят их в беде. Они всегда будут рядом и проявят всю свою заботу.

Ранее Mkset сообщал о гибели многодетного отца из Уфы. В ходе спецоперации на территории погиб житель Демского района Уфы с позывным «Бабай». Впервые он начал участвовать в СВО еще в 2022 году, и эта третья поездка была для него последней.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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