Стало известно на сколько подорожает «комуналка» в Башкирии

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Согласно определениям документа, с 1 июля 2024 года в Башкирии ожидается рост платы за ЖКХ услуги в размере 10,9%, с возможным отклонением до 2% от этого уровня.
Важно отметить, что в России тарифы на коммунальные услуги не повышались в 2023 году. В осенний период 2022 года Правительство страны приняло решение перенести индексацию тарифов на 1 декабря 2022 года из-за неожиданного роста инфляции. Следующая индексация запланирована на 1 июля 2024 года.
Ранее Mkset сообщал о новой системе оплаты капитального ремонта в Башкирии. С ноября текущего года жителям Башкирии квитанции за коммунальные услуги будут приходить по-новому. В единый платёжный документ войдёт строка о взносе на капитальный ремонт.