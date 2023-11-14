Стало известно на сколько подорожает «комуналка» в Башкирии

Важно отметить, что в России тарифы на коммунальные услуги не повышались в 2023 году. В осенний период 2022 года Правительство страны приняло решение перенести индексацию тарифов на 1 декабря 2022 года из-за неожиданного роста инфляции. Следующая индексация запланирована на 1 июля 2024 года.