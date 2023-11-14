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Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

В Башкирии утверждены новые тарифы ЖКХ на 2024 год

Стало известно на сколько подорожает «комуналка» в Башкирии

14 ноября 2023, 07:19
Фото: 1MI

В Башкирии утверждены новые тарифы ЖКХ на 2024 год

На портале правовой информации опубликовано распоряжение правительства России, которое утверждает новый порядок изменения тарифов на коммунальные услуги в Башкирии на 2024 год.

Согласно определениям документа, с 1 июля 2024 года в Башкирии ожидается рост платы за ЖКХ услуги в размере 10,9%, с возможным отклонением до 2% от этого уровня.

Важно отметить, что в России тарифы на коммунальные услуги не повышались в 2023 году. В осенний период 2022 года Правительство страны приняло решение перенести индексацию тарифов на 1 декабря 2022 года из-за неожиданного роста инфляции. Следующая индексация запланирована на 1 июля 2024 года.

Ранее Mkset сообщал о новой системе оплаты капитального ремонта в Башкирии. С ноября текущего года жителям Башкирии квитанции за коммунальные услуги будут приходить по-новому. В единый платёжный документ войдёт строка о взносе на капитальный ремонт.

#Общество#Башкирия#ЖКХ#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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