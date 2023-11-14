Стали известны показатели чистой прибыли Новикомбанка за 9 месяцев 2023 года

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:45
Как сообщает newstracker.ru, активы Новикомбанка к началу октября этого года насчитывали 823,8 миллиарда рублей. Самую значительную долю ресурсной базы кредитной организации составляют накопления клиентов. Объем остатков на их счетах с января по сентябрь увеличился до 737 миллиардов рублей. Новикомбанк подтвердил статус достаточно стабильного и надежного отечественного банка.
Одним из основных направлений его деятельности является непрерывное финансовое обеспечение крупных промышленных предприятий РФ. Новикомбанк дает кредиты, при этом помогает реализовать инициативы по модернизации производственных мощностей, внедрению инновационных технологий и продуктов, организации конвейерного выпуска инновационной продукции.
Новикомбанк достаточно часто прибегает к действующим инструментам господдержки.
В текущем году кредитная организация, так же как и ранее, направляет ресурсы на реализацию собственных программ финансового обеспечения производственных предприятий.
Капитал Новикомбанка в период с января по сентябрь превысил 90 миллиардов рублей. Банк ведет свою деятельность в полном соответствии с требованиями Центрального Банка России по достаточности капитала и ликвидности с запасом прочности.
«В год своего 30-летия Новикомбанк продолжает реализовывать стратегию, которая заключается в финансовом обеспечении импортозамещения и достижения технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Системный подход к принятию решений и грамотный риск-менеджмент позволили организации успешно адаптироваться к текущей экономической ситуации, демонстрировать стабильный результат и успешно выполнять задачи по бесперебойному финансированию промышленности», — отметила председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.
За период, указанный в отчете, объем розничного кредитного портфеля компании достиг 22,68 миллиарда рублей. Это стало возможно в основном благодаря росту ипотечного кредитования. Также стоит отметить, что банк успешно реализует новые депозитные продукты. Стабильные показатели роста прибыли компании подтверждают и оценки внешних экспертов. Например, в этом году АКРА повысило прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», до уровня A+(RU). НКР и «Эксперт РА» также указали на достаточно высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно, со стабильным прогнозом.
В июле текущего года, опираясь на показатели годовой отчетности за прошлый год, общее собрание акционеров банка приняло решение о выплате дивидендов за 2022 год в объеме 4,9 миллиарда рублей. Дивиденды были выплачены в том же месяце.