Стали известны показатели чистой прибыли Новикомбанка за 9 месяцев 2023 года

За период, указанный в отчете, объем розничного кредитного портфеля компании достиг 22,68 миллиарда рублей. Это стало возможно в основном благодаря росту ипотечного кредитования. Также стоит отметить, что банк успешно реализует новые депозитные продукты. Стабильные показатели роста прибыли компании подтверждают и оценки внешних экспертов. Например, в этом году АКРА повысило прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», до уровня A+(RU). НКР и «Эксперт РА» также указали на достаточно высокие кредитные рейтинги банка на уровне AA-.ru и ruА+ соответственно, со стабильным прогнозом.