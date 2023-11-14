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Published Сегодня, 13:17

Modified Сегодня, 13:19

Updated Сегодня, 13:19

Скандально известного блогера из Башкирии проверят на экстремизм

Скандально известного блогера из Башкирии проверят на экстремизм

14 ноября 2023, 13:17
Фото: Арслан Нигаматьянов// VK.com
Ситуацию прокомментировали в МВД.

Блогера Арслана Энн (Нигаматьянова) проверяют на экстремизм. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в отношении блогера было инициировало лингвистическое исследование, по результатам которой будет принято законное решение.

Примечательно, что сам Нигаматьянов получил известность как «провластный блогер», который активно критикует тех, кого судят за экстремизм.

— Я не хочу, чтобы эта страна была Башкортостаном. Отдельной страной с вашими ублюдскими традициями. Вот этими деревенскими и прочими. Потому что сейчас я наконец-то живу. Насколько еще вот эти обычаи и древние традиции башкирского, татарского народа, вот это все — тюркские обычаи — ублюдские просто, — заявил блогер в одном из своих видеороликов.

Помимо этого, Нигаматьянов «прославился» тем, что на акции в защиту памятника Салавату Юлаеву разбрызгал перцовый баллончик в рядом стоящих людей. Тогда на него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Однако дело было закрыто в апреле 2022 года.

Также в разгар конфликта между руководством и фельдшерами Ишимбайской ЦРБ блогер выложил на своем канале в Youtube «слитые» аудиозаписи звонков вызовов скорой помощи. Как утверждает сам автор видео, на записях фельдшера-диспетчеры из профсоюза «Действие» хамят пациентам.

Личные данные, диагнозы и домашние адреса пациентов Ишимбайской ЦРБ слили в интернет
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#Азамат Нухов
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