Скандально известного блогера из Башкирии проверят на экстремизм

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Блогера Арслана Энн (Нигаматьянова) проверяют на экстремизм. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в отношении блогера было инициировало лингвистическое исследование, по результатам которой будет принято законное решение.
Примечательно, что сам Нигаматьянов получил известность как «провластный блогер», который активно критикует тех, кого судят за экстремизм.
— Я не хочу, чтобы эта страна была Башкортостаном. Отдельной страной с вашими ублюдскими традициями. Вот этими деревенскими и прочими. Потому что сейчас я наконец-то живу. Насколько еще вот эти обычаи и древние традиции башкирского, татарского народа, вот это все — тюркские обычаи — ублюдские просто, — заявил блогер в одном из своих видеороликов.
Помимо этого, Нигаматьянов «прославился» тем, что на акции в защиту памятника Салавату Юлаеву разбрызгал перцовый баллончик в рядом стоящих людей. Тогда на него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Однако дело было закрыто в апреле 2022 года.
Также в разгар конфликта между руководством и фельдшерами Ишимбайской ЦРБ блогер выложил на своем канале в Youtube «слитые» аудиозаписи звонков вызовов скорой помощи. Как утверждает сам автор видео, на записях фельдшера-диспетчеры из профсоюза «Действие» хамят пациентам.