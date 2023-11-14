Скандально известного блогера из Башкирии проверят на экстремизм

Помимо этого, Нигаматьянов «прославился» тем, что на акции в защиту памятника Салавату Юлаеву разбрызгал перцовый баллончик в рядом стоящих людей. Тогда на него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Однако дело было закрыто в апреле 2022 года.