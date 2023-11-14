Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога на имущество до 1 декабря

Алексей Лоссан, редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни», рассказал о том, что каждый гражданин России, у которого есть недвижимость, обязан платить налог на нее. Такой налог считается местным и поступает в региональную казну.