Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога на имущество до 1 декабря

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Размер налога определяется местным подразделением ФНС. Налог нужно уплачивать за такие объекты, как жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машиноместа, единые недвижимые комплексы, объекты незавершенного строительства и другие здания, и сооружения, и помещения, пишет RT.
Постройки на территории СНТ считаются жилыми домами, а жители многоквартирных домов освобождены от уплаты налога на общее имущество.
Размер налога определяется на основе кадастровой стоимости объекта недвижимости, причем ставка не может превышать 0,1% для квартир, жилых домов, гаражей и машиномест.
Для объектов с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей применяется ставка налога 2%, а прочее имущество облагается налогом по ставке 0,5%. Налог на имущество необходимо уплатить до 1 декабря.