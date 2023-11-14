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Updated Сегодня, 05:22

Россиян предупредили о последствиях неуплаты налога на имущество до 1 декабря

14 ноября 2023, 05:20
Алексей Лоссан, редактор журнала финансового маркетплейса «Сравни», рассказал о том, что каждый гражданин России, у которого есть недвижимость, обязан платить налог на нее. Такой налог считается местным и поступает в региональную казну.

Размер налога определяется местным подразделением ФНС. Налог нужно уплачивать за такие объекты, как жилые дома, квартиры, комнаты, гаражи, машиноместа, единые недвижимые комплексы, объекты незавершенного строительства и другие здания, и сооружения, и помещения, пишет RT.

Постройки на территории СНТ считаются жилыми домами, а жители многоквартирных домов освобождены от уплаты налога на общее имущество.

Размер налога определяется на основе кадастровой стоимости объекта недвижимости, причем ставка не может превышать 0,1% для квартир, жилых домов, гаражей и машиномест.

Для объектов с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей применяется ставка налога 2%, а прочее имущество облагается налогом по ставке 0,5%. Налог на имущество необходимо уплатить до 1 декабря.

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