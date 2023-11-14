Районные больницы Сахалина получили еще 5 автомобилей скорой помощи

Поставки медицинских автомобилей ведет Министерство промышленности и торговли РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее поставил задачу развивать специализированную медицинскую помощь, а также обеспечивать доступность медицинской помощи в удаленных регионах. До конца 2023 года в Сахалинской области ожидается поступление еще четырех автомобилей. Все машины уже оборудованы специальной аппаратурой и изделиями медицинского назначения — их более 20 единиц, в том числе дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат ИВЛ, тележку-каталку, носилки. В транспорте созданы комфортные условия для оказания необходимой помощи пациентам.