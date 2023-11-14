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Районные больницы Сахалина получили еще 5 автомобилей скорой помощи

Районные больницы Сахалина получили еще 5 автомобилей скорой помощи

14 ноября 2023, 06:33
Фото: 1MI
В островной регион поступило еще 5 автомобилей для отделений СМП. Машины передали в центральные районные больницы Невельска, Томари, Смирных, Тымовского и Поронайска. Транспорт предназначен для работы в сельской местности, в том числе в малых городах и поселках.

Поставки медицинских автомобилей ведет Министерство промышленности и торговли РФ по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее поставил задачу развивать специализированную медицинскую помощь, а также обеспечивать доступность медицинской помощи в удаленных регионах. До конца 2023 года в Сахалинской области ожидается поступление еще четырех автомобилей. Все машины уже оборудованы специальной аппаратурой и изделиями медицинского назначения — их более 20 единиц, в том числе дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат ИВЛ, тележку-каталку, носилки. В транспорте созданы комфортные условия для оказания необходимой помощи пациентам.

«Автомобилями этой серии мы пользуемся уже давно, всегда приятно работать на новом оборудовании. Все машины приспособлены для работы в суровых условиях и отличаются от классических моделей северным исполнением: они полноприводные, дополнены слоями теплоизоляции, в салоне установлены печки. Это позволяет выполнять экстренные манипуляции с большим комфортом для пациентов», — пояснил первый замминистра здравоохранения Сахалинской области Станислав Алтухов.

Один из автомобилей поступил в Смирныховский район — с начала 2023 года это уже вторая поставка. Предыдущую машину скорой помощи сотрудники ЦРБ используют с весны.

«Новые машины приходят на смену старым, использовать их мы начнем уже на следующей неделе, когда закончим работы по оформлению документов. Наши врачи и фельдшеры уже отметили удобство комплектации. Помощь пациентам предоставляется по всем стандартам, и сами жители оценили качество оказываемой помощи», — рассказала и. о. главного врача Смирныховской ЦРБ Вера Букатынская.

К машинам скорой помощи предъявляют особые требования из-за жесткого режима эксплуатации, поэтому автопарк обновляется регулярно. С 2021 года в профильные подразделения скорой помощи в Сахалинской области уже поступило 58 автомобилей, до конца 2023 года ожидается еще 4. Еще 151 автомобиль передали медучреждениям в рамках программы модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение».

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