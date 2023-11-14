«Почти 50%»: в Уфе резко выросла заболеваемость коронавирусом

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Более 400 случаев ковида было зарегистрировано на прошлой неделе, что составляет почти половину общего числа заболевших в республике. Сравнивая с предыдущей неделей, заболеваемость COVID-19 в Уфе выросла на 40%.
Представитель Роспотребнадзора РБ Елена Шакирова отметила, что они прогнозируют дальнейший рост заболеваемости как в Уфе, так и во всей республике. Она также подчеркнула, что этот рост будет параллельным росту заболеваемости ОРВИ с приходом холодного времени года.
Ранее Mkset сообщал, что глава Башкирии заболел коронавирусом. На прошлой неделе стало известно, что у Радия Хабирова был положительный тест на коронавирус. В связи с заболеванием, глава Башкирии уходил на самоизоляцию.