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Published Сегодня, 08:01

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Updated Сегодня, 08:03

В столице Башкирии наблюдает рост заболевших коронавирусом

«Почти 50%»: в Уфе резко выросла заболеваемость коронавирусом

14 ноября 2023, 08:01
Фото: 1MI

В столице Башкирии наблюдает рост заболевших коронавирусом

Представитель Роспотребнадзора РБ Елена Шакирова сообщила на оперативке в мэрии, что в Уфе наблюдается рост случаев коронавирусной инфекции.

Более 400 случаев ковида было зарегистрировано на прошлой неделе, что составляет почти половину общего числа заболевших в республике. Сравнивая с предыдущей неделей, заболеваемость COVID-19 в Уфе выросла на 40%.

Представитель Роспотребнадзора РБ Елена Шакирова отметила, что они прогнозируют дальнейший рост заболеваемости как в Уфе, так и во всей республике. Она также подчеркнула, что этот рост будет параллельным росту заболеваемости ОРВИ с приходом холодного времени года.

Ранее Mkset сообщал, что глава Башкирии заболел коронавирусом. На прошлой неделе стало известно, что у Радия Хабирова был положительный тест на коронавирус. В связи с заболеванием, глава Башкирии уходил на самоизоляцию.

#Общество#Коронавирус COVID-19#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Виалина Ахсанова
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