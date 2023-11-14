«Почти 50%»: в Уфе резко выросла заболеваемость коронавирусом

Представитель Роспотребнадзора РБ Елена Шакирова отметила, что они прогнозируют дальнейший рост заболеваемости как в Уфе, так и во всей республике. Она также подчеркнула, что этот рост будет параллельным росту заболеваемости ОРВИ с приходом холодного времени года.