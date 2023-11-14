Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь

В сравнении с прошлым годом, за девять месяцев 2023 года заболеваемость туберкулезом снизилась на 12%, и было обнаружено 944 случая. Уровень заболеваемости среди детей до 14 лет остался неизменным и составил 14 пациентов. В целом, в Башкирии уровень заболеваемости туберкулезом составляет 23,55 на 100 тысяч населения, а среди детей этот показатель ниже и составляет 1,81.