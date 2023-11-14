Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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В сравнении с прошлым годом, за девять месяцев 2023 года заболеваемость туберкулезом снизилась на 12%, и было обнаружено 944 случая. Уровень заболеваемости среди детей до 14 лет остался неизменным и составил 14 пациентов. В целом, в Башкирии уровень заболеваемости туберкулезом составляет 23,55 на 100 тысяч населения, а среди детей этот показатель ниже и составляет 1,81.
Самая высокая заболеваемость приходится на Тыве, где на каждые 100 тысяч жителей зарегистрировано 113,73 случая болезни. В целом по России уровень заболеваемости ниже — 21,11 на 100 тысяч жителей.
Ранее Mkset сообщал о росте заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Башкирии. По данным федерального Роспотребнадзора, в Башкирии за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 1 396 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 3% больше, чем в прошлом году. Особенно тревожным является увеличение числа случаев среди детского населения, которое увеличилось более чем в два раза.