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Published Сегодня, 03:52

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Updated Сегодня, 03:54

Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь

Озвучено число жителей Башкирии, у которых обнаружили смертельную болезнь

14 ноября 2023, 03:52
Фото: Midjourney
Отчет о заболеваемости туберкулезом был опубликован федеральным Роспотребнадзором.

В сравнении с прошлым годом, за девять месяцев 2023 года заболеваемость туберкулезом снизилась на 12%, и было обнаружено 944 случая. Уровень заболеваемости среди детей до 14 лет остался неизменным и составил 14 пациентов. В целом, в Башкирии уровень заболеваемости туберкулезом составляет 23,55 на 100 тысяч населения, а среди детей этот показатель ниже и составляет 1,81.

Самая высокая заболеваемость приходится на Тыве, где на каждые 100 тысяч жителей зарегистрировано 113,73 случая болезни. В целом по России уровень заболеваемости ниже — 21,11 на 100 тысяч жителей.

Ранее Mkset сообщал о росте заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Башкирии. По данным федерального Роспотребнадзора, в Башкирии за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 1 396 случаев заражения ВИЧ-инфекцией, что на 3% больше, чем в прошлом году. Особенно тревожным является увеличение числа случаев среди детского населения, которое увеличилось более чем в два раза.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Здоровье#Болезнь#Виалина Ахсанова
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