Новогодние украшения, строительство за ВДНХ и экспертиза скандального блогера в Уфе

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
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Updated Сегодня, 16:54
Жители Уфы обратили внимание на то, что за торгово-выставочным комплексом «Экспо-дом» (известен как ВДНХ-Экспо) начались строительные работы. Mkset выяснил, что место, обозначенное на фотографиях, может совпадать с территорией строящегося жилого комплекса «Лесная симфония» — проекта группы компаний «Гранель», которую связывают с семьей премьер-министром Башкирии Андреем Назаровым.
Ратмир Мавлиев выразил недовольство поведением своих подчинённых, занимавшихся вырубкой деревьев в центре Уфы. По мнению сити-менеджера, чиновники «отвратительно отработали». Напомним, на прошлой неделе жители столицы обнаружили, что на нескольких улицах спиливаются деревья, которые, по их мнению, были в хорошем состоянии. Вместо «формовки», о которой говорил градоначальник, происходил спил под пеньки.
Блогера Арслана Энн (Нигаматьянова) проверяют на экстремизм. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в отношении блогера было инициировало лингвистическое исследование, по результатам которой будет принято законное решение. Примечательно, что сам Нигаматьянов получил известность как «провластный блогер», который активно критикует тех, кого судят за экстремизм.
МБУ «Горзеленхоз» ищет подрядчика на обустройство и художественное оформление площадок для проведения новогодних мероприятий. Начальная максимальная цена контракта составляет 41,5 млн руб. Победителя аукциона выберут 23 ноября. Финансирование будет осуществляться за счет средств из городского бюджета. Подробнее о том, как власти планируют украсить город к новогодним праздникам, Mkset рассказывал здесь.