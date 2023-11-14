Новогодние украшения, строительство за ВДНХ и экспертиза скандального блогера в Уфе

Блогера Арслана Энн (Нигаматьянова) проверяют на экстремизм. Как сообщили Mkset в пресс-службе МВД по РБ, в отношении блогера было инициировало лингвистическое исследование, по результатам которой будет принято законное решение. Примечательно, что сам Нигаматьянов получил известность как «провластный блогер», который активно критикует тех, кого судят за экстремизм.