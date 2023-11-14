В Уфе две дороги отремонтируют за 278,7 млн рублей

Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
На ремонт объездной дороги Северного обхода дороги Уфа — Затон и дороги Федоровка — Елкибаево власти выделят до 278,7 млн рублей. Подрядчику нужно будет провести подготовительные работы, устроить выравнивающий слой, покрытие, обочины, а также нанести дорожную разметку. Начало работ на обеих дорогах запланировано на 20 мая 2024 года. Северный обход дороги Уфа — Затон необходимо отремонтировать до конца лета, участок дороги Федоровка — Елкибаево — до середины сентября.
Так, на ремонт объездной дороги Северного обхода планируется выделить 178,7 млн рублей. Большая часть суммы (173,3 млн рублей) будет выделена из средств регионального бюджета, остальное (5,4 млн рублей) — из бюджет города.
На ремонт дороги Федоровка — Елкибаево суммарно выделят 100 млн рублей. Из них 97 млн рублей выделит региональный бюджет, оставшиеся 3 млн рублей — бюджет города.