В Уфе две дороги отремонтируют за 278,7 млн рублей

На ремонт объездной дороги Северного обхода дороги Уфа — Затон и дороги Федоровка — Елкибаево власти выделят до 278,7 млн рублей. Подрядчику нужно будет провести подготовительные работы, устроить выравнивающий слой, покрытие, обочины, а также нанести дорожную разметку. Начало работ на обеих дорогах запланировано на 20 мая 2024 года. Северный обход дороги Уфа — Затон необходимо отремонтировать до конца лета, участок дороги Федоровка — Елкибаево — до середины сентября.