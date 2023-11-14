«Мы не боты!»: Депутат Камиль Бузыкаев обвиняет жителей Белорецка в массовых жалобах

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Население Белорецка подверглось жесткой критике со стороны депутата и карикатуриста Камиля Бузыкаева, который назвал их ботами, в связи с массовыми жалобами на проблемы с водоснабжением. В микрорайоне Замата-2 в Белорецке около 400 домов сталкиваются с проблемами водоснабжения, и жители вынуждены заботиться о доставке воды сами.
В прошлом году местные жители обратились к главе республики Хабирову с этой проблемой, и он поручил ее решить. Мэр Белорецка заявил, что финансирование получено и скоро будут проведены работы по обновлению водопроводных сетей.
Жители снова высказали свои трудности в комментариях к посту главы республики. Новый депутат Курултая Камиль Бузыкаев ответил на их обращение, включив происходящее в список «организованных атак ботов».
В ответ на такое обращение, жители предложили Бузыкаеву лично приехать и провести проверку. Тогда карикатурист быстро ретировался с объяснением, что не хотел обидеть и возможно ошибся. На ботов он подумал, потому что увидел большое количество комментариев об одной и той же проблеме.
«Профили почти у всех закрытые, напоминает атаку ботов. Могу ошибаться, как все люди»., — Написал Камиль Бузыкаев