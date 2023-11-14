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«Мы не боты!»: Депутат Камиль Бузыкаев обвиняет жителей Белорецка в массовых жалобах

«Мы не боты!»: Депутат Камиль Бузыкаев обвиняет жителей Белорецка в массовых жалобах

14 ноября 2023, 06:15
Фото: https://vk.com/whitecamel
В комментариях под постом Радия Хабирова за массовое жалование на проблемы с водой, жители Белорецка были названы ботами депутатом и карикатуристом Камилем Бузыкаевым.

Население Белорецка подверглось жесткой критике со стороны депутата и карикатуриста Камиля Бузыкаева, который назвал их ботами, в связи с массовыми жалобами на проблемы с водоснабжением. В микрорайоне Замата-2 в Белорецке около 400 домов сталкиваются с проблемами водоснабжения, и жители вынуждены заботиться о доставке воды сами.

В прошлом году местные жители обратились к главе республики Хабирову с этой проблемой, и он поручил ее решить. Мэр Белорецка заявил, что финансирование получено и скоро будут проведены работы по обновлению водопроводных сетей.

Жители снова высказали свои трудности в комментариях к посту главы республики. Новый депутат Курултая Камиль Бузыкаев ответил на их обращение, включив происходящее в список «организованных атак ботов».

В ответ на такое обращение, жители предложили Бузыкаеву лично приехать и провести проверку. Тогда карикатурист быстро ретировался с объяснением, что не хотел обидеть и возможно ошибся. На ботов он подумал, потому что увидел большое количество комментариев об одной и той же проблеме.

«Профили почти у всех закрытые, напоминает атаку ботов. Могу ошибаться, как все люди»., — Написал Камиль Бузыкаев
Фото: Комментарии под постом Хабирова
#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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