«Мы не боты!»: Депутат Камиль Бузыкаев обвиняет жителей Белорецка в массовых жалобах

В ответ на такое обращение, жители предложили Бузыкаеву лично приехать и провести проверку. Тогда карикатурист быстро ретировался с объяснением, что не хотел обидеть и возможно ошибся. На ботов он подумал, потому что увидел большое количество комментариев об одной и той же проблеме.