«„Отвратительно“: Мэр Уфы Ратмир Мавлиев резко раскритиковал чиновников

Напомним, на прошлой неделе жители столицы обнаружили, что на нескольких улицах спиливаются деревья, которые, по их мнению, были в хорошем состоянии. Вместо «формовки», о которой говорил градоначальник, происходил спил под пеньки. В пресс-службе администрации сказали, что всё под контролем, вместо «аварийных» деревьев посадят декоративные яблони «роялти».