«„Отвратительно“: Мэр Уфы Ратмир Мавлиев резко раскритиковал чиновников

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Ратмир Мавлиев выразил недовольство поведением своих подчинённых, занимавшихся вырубкой деревьев в центре Уфы.
Напомним, на прошлой неделе жители столицы обнаружили, что на нескольких улицах спиливаются деревья, которые, по их мнению, были в хорошем состоянии. Вместо «формовки», о которой говорил градоначальник, происходил спил под пеньки. В пресс-службе администрации сказали, что всё под контролем, вместо «аварийных» деревьев посадят декоративные яблони «роялти».
Ратмир Мавлиев оценил недоумение горожан и отчитал чиновников за то, что те «отвратительно отработали». На оперативном совещании мэрии он сказал, что согласен с негативным мнением жителей. Мэр считает, что нужно заранее предупреждать, какие деревья и в каком количестве подвергнутся вырубке.
Отсутствие информации, двусмысленные действия городской администрации привели к скандалу на улице Зорге — там решается будущее бассейна «Тан».