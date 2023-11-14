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Мэр Уфы раскритиковал подчинённых из-за спиленных деревьев

«„Отвратительно“: Мэр Уфы Ратмир Мавлиев резко раскритиковал чиновников

14 ноября 2023, 07:30
Фото: https://t.me/ratmirmavliev

Мэр Уфы раскритиковал подчинённых из-за спиленных деревьев

«Формовка» пошла не по плану.

Ратмир Мавлиев выразил недовольство поведением своих подчинённых, занимавшихся вырубкой деревьев в центре Уфы.

Напомним, на прошлой неделе жители столицы обнаружили, что на нескольких улицах спиливаются деревья, которые, по их мнению, были в хорошем состоянии. Вместо «формовки», о которой говорил градоначальник, происходил спил под пеньки. В пресс-службе администрации сказали, что всё под контролем, вместо «аварийных» деревьев посадят декоративные яблони «роялти».

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Ратмир Мавлиев оценил недоумение горожан и отчитал чиновников за то, что те «отвратительно отработали». На оперативном совещании мэрии он сказал, что согласен с негативным мнением жителей. Мэр считает, что нужно заранее предупреждать, какие деревья и в каком количестве подвергнутся вырубке.

Отсутствие информации, двусмысленные действия городской администрации привели к скандалу на улице Зорге — там решается будущее бассейна «Тан».

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#Общество#Город#Уфа#Вырубка деревьев#Идэль Гумеров#Ратмир Мавлиев
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