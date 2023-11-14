Экс-депутат Госдумы Рашкин предложил рассмотреть вопрос о запрете электросамокатов

Советник ЦК КПРФ также отмечает, что исполнение законопроекта будет сложным из-за возникающих затруднений при задержании нарушителей. Например, как определить скорость электросамоката, если он движется во дворе или парке и сталкивается с пожилыми людьми? Радары, которые используются для контроля скорости, не применимы в этом случае. Рашкин считает, что закон нереалистичен и неясно, на ком будет лежать ответственность за его выполнение. Если это будет полагаться на ГИБДД, то она уже сейчас не справляется со своими обязанностями.