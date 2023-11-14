Экс-депутат Госдумы Рашкин предложил рассмотреть вопрос о запрете электросамокатов

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По словам Рашкина, безопасность на дорогах, связанная с использованием электросамокатов, является большой проблемой. Особенно это касается детей и молодежи, которые часто пользуются этим видом транспорта. У них либо недостаточно понимания безопасности, либо его совсем нет. Это приводит к множеству случаев получения ими травм. Причем водители не всегда несут полную ответственность за происходящие ДТП с участием электросамокатов, так как движение на них остается нерегулируемым, пишет ИА RuNews24.ru.
Валерий Рашкин полагает, что следует более строго регулировать правила использования электросамокатов, вплоть до запрета. Он указывает на то, что этот вид транспорта развивает высокую скорость, доступен для несовершеннолетних и может попасть в руки людей с проблемами психического здоровья.
Советник ЦК КПРФ также отмечает, что исполнение законопроекта будет сложным из-за возникающих затруднений при задержании нарушителей. Например, как определить скорость электросамоката, если он движется во дворе или парке и сталкивается с пожилыми людьми? Радары, которые используются для контроля скорости, не применимы в этом случае. Рашкин считает, что закон нереалистичен и неясно, на ком будет лежать ответственность за его выполнение. Если это будет полагаться на ГИБДД, то она уже сейчас не справляется со своими обязанностями.